BYD Dolphin en Seal worden een NL succes

De BYD Dolphin en Seal kunnen weleens heel erg populair gaan worden in ons koude kikkerlandje.

BYD is lekker aan het uitpakken. Het Chinese automerk is met de Atto3, Tang de Han al flink aan de weg aan het timmeren, maar daar komen er vandaag twee hele belangrijke auto’s bij.

Het gaat om de BYD Dolphin en de BYD Seal. Het zijn twee geheel elektrische auto’s, dus meteen interessant voor ons Nederlanders. De namen zijn gekozen vanwege de voorliefde voor de Hanzestad Harderwijk en de zanger van Kiss From A Rose. Nee, zonder gekheid: Het gaat om ‘ocean aesthetics’ en en de dolfijn en zeehond zijn beide zeedieren. Ja, echt waar.

BYD Dolphin

Toto zover biologie voor het OLO. We beginnen met de BYD Dolphin. Dat is een hatchback in het C-segment. Zie het als de hatchback versie van de BYD Atto3 (een c-segment crossover). Dus een rechtstreekse concurrent voor de Volkswagen ID3.

De BYDS Dolphin staat op het e-platform 3.0 en heeft voorwielaandrijving. Uiteraard hebben we ook de formaten voor je. De BYD Dolphin is 4,29 meter lang, 1,77 meter breed en 1,57 meter hoog. De wielbasis bedraagt een vorstelijke 2,70 meter.

Laden en prestaties

De batterij is 60 kWh. Daarmee is het mogelijk om 427 km op een volle accu te rijden. Laden kan vlotjes, maar niet snel: 88 kW. Daarmee kun je in 29 minuten van 30 %naar 80% laden. Wellicht dat het tijd wordt voor een nieuwe industriestandaard om het laadvermogen aan te geven dat wel hout snijdt.

In de garage kun je 11 kW laden. Een warmtepomp is standaard aanwezig. Tot slot nog eventjes de prestatie: de 204 pk sterke BYD Dolphin sprint in 7 seconden naar de 100 km/u en heeft een begrensde top van 160 km /u.

Mocht je ons niet enthousiast vinden over de Dolphin, dan zit je er volkomen naast. Heel veel gaat namelijk afhangen van de prijs. Qua aandrijflijn is het niet het nieuwste van het nieuwste, maar als ze dit scherp in de markt kunnen zetten (net zoals de MG4 bijvoorbeeld), kan het een zeer interressante auto zijn voor ons Nederlanders.

BYD Seal

Dan gaan we door met de vreemde eend in de BYD en dat is de Seal. Dat is een volwaardige D-segmentauto. De lengte is 4,80 meter, de breedte is 1,88 meter en de hoogte 1,46 meter. De wielbasis is 2,92 meter.

Er zijn twee uitvoeringen. Het begint met de versie met achterwielaandrijving. Deze heeft 313 pk en sprint in 5,9 seconden naar de 100 km/u.

Hoppatee: 530 pk!

Speciaal voor @wouter is er ook een BYD Seal met vierwielaandrijving. Dat is uiteraard middels een extra motor en dat betekent meer vermogen, namelijk 530 pk. Dan is het mogelijk om in 3,8 tellen naar de 100 km.u te snellen. Oh, ja, niet onbelangrijk is de acteiradius.

De instapper komt 580 km ver, de versie met superveel power haalt 520 km. Dat is vrij veel voor de grootte van het accupakket (82 kWh). Dat komt mede door de Cw-waarde van 0,219. Net als met de Hyundai Ioniq 6 zien we dat fabrikanten toch ook de sportsedan omarmen omdat dat simpelweg efficiënter is. Snelladen kan tot 150 kW.

Beide modellen staan het derde kwartaal van 2023 in de showroom!

