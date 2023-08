Facelift Mercedes EQA en EQB: nieuw front en een trekhaak

De facelift voor de Mercedes EQA en EQB is hier! Allerlei noviteiten zoals nieuwe kleuren, wielen en de mogelijkheid voor een trekhaak!

Mercedes was met een stofkammetje door het modelgamma aan het pluizen. Met name in het compacte segment was het tijd voor wat updates en facelifts. De meeste compacte Mercedessen, zoals de A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA en GLB, zijn al subtiel onder handen genomen. Er waren echter twee belangrijke omissies: de EQA en de EQB. Goed nieuws, er is nu een facelift voor de Mercedes EQA en EQB!

Nu kun je heel krap door de bocht zeggen: “maar dat zijn toch gewoon een elektrische GLA c.q. GLB?”. En daar heb je natuurlijk gelijk in, ware het niet dat die auto’s een afwijkend front hebben. Met name bij de EQB is het verschil enorm met de plofmotor-variant (de GLB dus).

Facelift Mercedes EQA EQB

Ten opzichte van het pre-facelift model zijn de verschillen niet schokkend. De facelift voor de EQA en EQB is behoorlijk ingetogen. Er is een nieuwe ‘grille’ met allemaal sterretjes, nieuwe voorbumper, achterbumper en afwijkend design voor de achterlichten.

Daarnaast zijn er nieuwe velgen leverbaar, maar liefst vier nieuwe designs variërend in de maten 18, 19 en 20 inch. Vervolgens is er niet één nieuwe kleur, maar zijn dat er maar liefst twee!

Wijzigingen interieur

In het interieur zijn er ook een paar wijzigingen doorgevoerd. De perfect functionerende knop voor het infotainmentsysteem is namelijk, eh, weg. Alles is nu touchscreen (standaard het grote 12,5 inch scherm) of met haptische velden op het stuurwiel, maar we weten eventjes niet of dát nu wel een vooruitgang is.

De parkeercamera’s zijn verbeterd, dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Sowieso, het MBUX heeft een verbeterde spraakbediening, dus misschien heb je die knop ook minder hard nodig. Ook de sensoren voor de semi-autonome rijfuncties zijn verfijnd.

Wouter zijn haar

Als je het optionele Burmester audiosysteem bestelt, dan kun je gebruiken van de zogenaamde geluidservaringen (Sound Experiences). Je kan dan luisteren naar motorgeluiden als Silver Waves (geïnspireerd op het haar van @Wouter), Divid Flux, Roaring Pulse en Serene Breeze.

Tenslotte niet onhandig: de EQB kan nu met een trekhaak besteld worden, maar dat is alleen mogelijk op de versie met vijf zitplaatsen. Heb je een versie met voorwielaandrijving, dan kun je 1.400 kg trekken en een 4Matic (Mercedes’ benaming voor vierwielaandrijving) kan 1.700 kg trekken.

Qua motoren verandert er niet heel erg veel. De EQA250+ heeft ietsje meer actieradius dan voorheen. Uiteraard hebben we de uitvoeringen even op een rijtje gezet voor je:

Uitvoering Motor Actieradius EQA250 190 pk/375 Nm 424 km EQA250+ 190 pk/375 Nm 560 km EQA300 4Matic 228 pk/390 Nm 430 km EQA350 4Matic 292 pk/520 Nm 430 km EQB250 190 pk/385 Nm 469 km EQB250+ 190 pk/385 Nm 503 km EQB300 4Matic 228 pk/390 Nm 419 km EQB350 4Matic 292 pk/520 Nm 419 km

De facelift Mercedes EQA EQB bestellen kan vanaf de herfst van 2023 en levering zal dan in 2024 plaatsvinden. De trekhaak zal iets later leverbaar worden.