Dit kost de volgende elektrische cross-over uit China

De BYD Atto 3 is gearriveerd in Nederland en heeft nu ook een prijs.

Waarschijnlijk hou je het allemaal niet meer bij, maar Nederland is sinds kort weer een automerk rijker: BYD. Het is een Zuid-Afrikaans merk dat diesel cabrio’s bouwt. Nee geintje, het is natuurlijk een Chinees merk dat elektrische cross-overs maakt.

Wouter stelde onlangs de eerste modellen van BYD al aan jullie voor (zie video). Het merk komt met drie auto’s de Nederlandse markt bestormen: de Atto 3, de Tang en de Varken Han. De eerste twee zijn cross-overs, de laatste is een sedan. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen: ze zijn allemaal hartstikke elektrisch.

De Tang en de Han zijn respectievelijk een zevenzits SUV en een sportsedan. Niet meteen auto’s voor de massa dus. De Atto 3 daarentegen is een elektrische cross-over in het C-segment. Die heeft dus de potentie om een succesnummer te worden.

Dat succes staat of valt met de prijs. Daar kunnen we nu wat zinnigs over zeggen, want de Nederlandse prijs is vandaag bekend geworden. De vanafprijs van de BYD Atto 3 komt uit op €42.998. Wil je liever private leasen? Dat kan voor €539 per maand (uitgaande van 60 maanden en 10.000 km).

Wat krijg je voor dit bedrag? Onder andere een 60 kWh-accupakket, waarmee je een WLTP-range hebt van 420 km. Qua vermogen kun je rekenen op 204 pk en daarnaast heb je 310 Nm aan koppel tot je beschikking.

Er zijn maar twee uitvoeringen: de Comfort en de Design. De basisuitrusting is niet verkeerd, want je krijgt bijvoorbeeld standaard een schuif-/panoramadak, stoelverwarming, een warmtepomp, adaptieve cruise control, een 360 graden camera en hele waslijst aan veiligheidssystemen.

Ga je voor de Design-uitvoering dan krijg je een groter scherm (15,6 inch in plaats van 12,8 inch), een elektrische bedienbare achterklep en Vehicle2Load-functie. Het scherm is overigens draaibaar, dus je hebt naar keuze een horizontaal of een verticaal scherm. Of een diagonaal scherm, maar dat is misschien wat minder handig.

Concurrentie

Om de prijs van de BYD Atto 3 in perspectief te plaatsen, pakken we er ook een aantal rivalen bij:

Aiways U5 (204 pk, 410 km range): €40.950

Kia Niro EV (218 pk, 460 km range): €41.795

BYD Atto 3 (204 pk, 420 km range): €42.998

Volkswagen ID.4 77 kWh (204 pk, 501 km range): €46.665

De BYD springt er niet meteen uit als dé prijspakker. Dat is eerder de Aiways U5, die vergelijkbare specificaties en meer ruimte biedt voor minder geld. Of de kersverse Kia Niro, die betere specificaties en iets minder ruimte biedt voor hetzelfde geld.

De BYD Atto 3 heeft wel een complete standaarduitrusting, dus we kunnen niet zeggen dat het een slechte deal is. Maar het is ook geen auto die puur met zijn prijs mensen massaal naar de dealer zal doen trekken. Zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was bij de MG ZS.