BYD sleept dikke order binnen en dit merk jij daarvan

Als je een auto huurt tenminste, want BYD heeft een grote deal gesloten met autoverhuurbedrijf Sixt.

De Chinezen komen eraan! Dat klinkt enger dan het is. Tenminste, het is maar net hoe je er naar kijkt. De komende jaren kun je meer en meer Chinese auto’s op eigen bodem verwachten. Ook BYD gaat elektrische personenauto’s leveren in ons land, dat doet het automerk via Louwman.

Er is echter nog meer nieuws te melden omtrent BYD en dat heeft alles te maken met Sixt. Het Chinese autobedrijf is een langetermijnsamenwerking aangegaan met Sixt. Het autoverhuurbedrijf neemt enkele duizenden voertuigen van BYD op in het wagenpark. Ook in Nederland zal het straks mogelijk zijn om een BYD te huren via Sixt.

100.000 EV’s

De samenwerking is over meerdere jaren uitgesmeerd. Tot en met 2028 wil het autoverhuurbedrijf 100.000 elektrische auto’s van BYD kopen. Ook autoverhuurbedrijven willen het wagenpark vergroenen. Steeds meer elektrische auto’s opnemen in het aanbod is daarmee de volgende stap.

De eerste bestelling is al een feit. Enkele duizenden EV’s gaat BYD produceren voor Sixt en worden eind dit jaar geleverd. De samenwerking is wereldwijd, dus je gaat de auto’s van het merk bij allerlei vestigingen van het autoverhuurbedrijf vinden.

Nederland voorop

Nederland behoort samen met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot de eerste Europese landen waarbij de Sixt-vestigingen auto’s van BYD krijgen. Het eerste model is de BYD ATTO 3, een C-segment SUV. Sixt is van plan om de vloot tegen 2030 voor 70 tot 90 procent geëlektrificeerd te hebben.