Dit zijn de plannen van BYD voor Nederland

BYD komt de automarkt in Nederland veroveren. Moet de gevestigde orde bang worden?

Het aantal Chinese automerken in Nederland schieten als paddestoelen uit de grond. Ook BYD is nieuw in ons land. Tenminste, met personenauto’s. BYD is al jaren in Nederland actief en kun je kennen van de bussen. Wat dat betreft heeft dit Chinese merk een streepje voor op de concurrentie zou je kunnen zeggen. In 1998 opende BYD het hoofdkantoor in Rotterdam.

BYD heeft grootse plannen voor Nederland. In het E-segment komt een SUV onder de naam TANG. Ook een sedan in hetzelfde segment met de naam HAN. In het C-segment staat een SUV op de planning die de naam ATTO3 krijgt. Er is al wat meer informatie bekend over de genoemde modellen. Het gaat hier om elektrische auto’s.

TANG

De BYD TANG heeft standaard vierwielaandrijving en een 85 kWh grote accu. Party trick van dit model is dat het scherm in het interieur kan draaien van portretmodus naar landscape-modus. De TANG kan 110 kW snelladen en heeft een WLTP rijbereik van 400 kilometer. De SUV sprint in 4,6 seconden naar de honderd. In Noorwegen zijn er al 2.216 auto’s verkocht.

HAN

De HAN is een hardloper in China. Logisch, want de Chinezen lopen wel warm voor een sedan. Deze elektrische auto heeft accupakket van 85,4 kWh. Snelladen kan deze elektrische auto met een max van 120 kW. De naam het model is een verwijzing naar de Chinese dynastie. Weet je dat ook weer.

De prestaties zijn niet verkeerd. 516 pk, een rijbereik van 521 kilometer WLTP en een 0-100 tijd van 3,9 seconden. Ook deze sedan beschikt over vierwielaandrijving.

ATTO 3

Deze C-segment SUV is het derde aanstaande model voor de Europese markt. Het model heeft een 60 kWh accupakket en kan 88 kW DC snelladen. Het rijbereik ligt op 420 kilometer WLTP.

De BYD ATTO 3 kan daarnaast 11 kW 3-fase laden en beschikt over 204 pk. In tegenstelling tot de andere twee modellen heeft de ATTO 3 enkel voorwielaandrijving. In 7,6 seconden sprint de auto naar 100 km/u en ook hier kan het scherm in het interieur weer draaien.

Interessant aan dit model is dat een warmtepomp standaard is. Volgens BYD geeft een warmtepomp tot 20% meer range bij koude weersomstandigheden.