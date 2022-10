Ja hoor, dieselrijders straks nóg duurder uit

Diesel rijden is straks nog duurder. Er dreigt een tekort.

2022 is niet bepaald een leuk jaar om diesel te rijden. Op enig moment was het zelfs zo dat de prijs van diesel hoger was in vergelijking met een liter benzine. De omgekeerde wereld, want de hogere wegenbelasting voor dieselrijders liep natuurlijk wel door.

Helaas hebben we geen goed nieuws voor je. Althans, de Telegraaf komt met het vervelende bericht. Volgens de krant zal diesel de komende periode er niet goedkoper op worden. Sterker nog, de kans is groot dat er flinke prijsstijgingen aan zitten te komen. Dit heeft alles te maken met Europese sancties en de dreigende tekorten van het goedje.

Europese landen boycotten Rusland door de import van ruwe olie te blokkeren. Daarmee pakken ze Rusland, maar ook de inwoners van Europa zelf. Het effect hiervan is dat de prijs van diesel verder omhoog gaat. Een dermate tekort dat je geen diesel meer kunt tanken bij de pomp lijkt niet aannemelijk. Maar door de schaarste kan de prijs wel omhoog gaan.

Consumenten zullen niet het hardste geraakt worden door de ontwikkelingen. Die rijden veelal een benzineauto (of elektrisch) in plaats van een diesel. Hoe anders is dat met de industrie. Diesel is koning voor de wereld van transport. Zowel voor vrachtwagens, maar bijvoorbeeld ook voor schepen.

Op dit moment mogen Europese landen nog ruwe olie uit Rusland importeren. Per 5 december dit jaar is dat verboden. In februari 2023 volgen er bovendien sancties op import van olieproducten.

Kortom, nog even volhouden dieselrijders. Alleen het licht aan het einde van de tunnel zien we nog even niet.