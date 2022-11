C55 AMG Tracksport is occasion van de dag

De Mercedes C55 AMG Tracksport is een ruig en zeldzaam speciaaltje.

Onlangs is de nieuwe Mercedes-AMG C63 voorgesteld. Dat is voor het eerst een plug-in hybride met een viercilinder motor. Voor de liefhebber is dat toch wel even slikken. Nu is de techniek van de nieuwe C63 bijzonder interessant en is het apparaat bloedsnel dankzij een systeemvermogen van 670 pk, maar we zijn bang dat het niet een ‘pure’ rijbeleving oplevert. Sorry, maar daar zijn oude auto’s gewoon beter in.

Daarom moet je je zuurverdiende geld niet stukslaan op een nieuwe C AMG, maar een oude Mercedes C-Klasse AMG. Natuurlijk, als we denken aan de C AMG met V8 kom je uit bij de C63 AMG uit 2008 met die dikke 6.2 liter motor.

Mercedes-Benz C55 AMG Tracksport

Maar dat was zeer zeker niet de eerste C-Klasse met V8. De C43 AMG had er eentje in 1998, de C55 AMG in 2000 en in 2004 keerde de C55 AMG om de zescilinder C32 AMG op te volgen. Speciaal om de motor en toebehoren passend te krijgen moest AMG de neus flink verlengen van de W203. Check hier het hele verhaal.

De versie die je hier op de foto’s ziet is een zogenaamde Mercedes-Benz C55 AMG Tracksport. Nooit van gehoord? Dat komt omdat ze bijzonder zeldzaam zijn. In totaal zijn er namelijk maar vier van gebouwd. Het idee achter de auto is simpel, dit zijn ‘circuittaxi’s’. Speciaal in opdracht van AMG bouwde HWA (de autosportafdeling Hans Werner Aufrecht, de A in AMG) de Tracksport. De auto’s werden gebruikt om mensen rondjes te trakteren op het circuit tijdens Formule 1- en DTM-races.

Circuitklaar

De C55 AMG’s werden circuit-klaar gemaakt. Uiterlijke wijzigingen zijn de dikkere voorbumper (a la SL65 AMG), enorme 19 inch velgen, keramische remschijven en een wrap in ‘geborsteld aluminium’-look. Tevens is er een achterspoiler. Om die tweedelige (gesmede) velgen liggen semislick-banden. Ten slotte staat de C55 AMG Track Sport dichter op de grond vanwege een compleet herzien onderstel.

In het interieur zien we ook een paar ingrijpende modificaties. De voorstoelen zijn vervangen door Recaro Pole Position-racekuipen. Er zijn vijfpunts racegordels én zoals je ziet een enorme rolkooi. Deze zorgt niet alleen voor extra veiligheid bij een eventuele koprol, maar verhoogt de stijfheid van de auto aanzienlijk.

Prijs Mercedes C55 AMG Tracksport

Dan de prijs van dit moois. De verkopende partij wil er echt heel erg graag 139.500 euro voor hebben. Dat lijkt veel, maar er zijn er maar 4 van gebouwd. Een beetje M3 CSL uit die periode kost tegenwoordig ook al een ton. En deze is toffer, want je kan ook nog een paar vrienden mee nemen.

Het enige dat we niet zeker weten is of de Mercedes C55 AMG Tracksport straatlegaal is. AMG had er een handje van om de safety car, medical car en andere voertuigen te voorzien van zo goed als open uitlaten, zodat je ze lekker goed kon horen. Maar daar is anders vast wel een oplossing voor te bedenken. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

