Dit zijn 16 gave 190’s en C-Klasses van AMG op een rij!

Uitgebreid leesvoer op de maandagavond!

Het was even schrikken afgelopen week. Trekkers naar Den Haag, Verstappen die geen race meer denkt te winnen en ene B. Johnson die erachter aan het komen is dat democratie iets anders is dan je zin krijgen. Voor de petrolhead was het ook even schrikken. Mercedes heeft namelijk besloten dat de volgens C63 AMG maar liefst de helft van zijn cilinders gaat verliezen. De helft!

Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autocar ging het ook niet zonder slag of stoot. Mercedes-AMG is een specifieke divisie met zijn eigen wensen, wat meestal aankomt op ‘lekker dik’ De divisie wordt geleid door Tobias Moers. Een ware autofreak met de cilinderkop op de de goede plaats. Echter, vanuit Mercedes wordt er enorm veel druk uitgeoefend om die CO2-uitstoot te verlagen. Ola Kallanius is juist een hele degelijke bestuurder, met aanzienlijk minder benzine in zijn aderen.

Het feit dat Mercedes bijvoorbeeld Racing Point, Williams én McLaren gaat voorzien, moet een paar alarmbellen af doen laten gaan. Kallenius is fan van Formule E en geëlektrificeerde auto’s. Hij is de drijvende kracht achter het Mercedes EQ-label. Naar het schijnt liepen de emoties op, waarbij een AMG-insider wist te melden dat Tobias Moers stormend weg liep. Maar zoals het er naar uit ziet heeft Kallenius zijn zin gekregen. Logisch, want uiteindelijk moet Mercedes-AMG luisteren naar de instructies van moederbedrijf Daimler, waar Ome Ola op de hoogste trede zetelt.

Maar moeten wij ons nu wel zo druk gaan maken? AMG heeft al decennialang snelle varianten gebouwd op basis van de D-segment sedan van Mercedes. Al in de jaren ’80 was dat het geval. Daarbij valt op dat ook AMG lang niet altijd de V8 heeft toegepast. We nemen de varianten van de afgelopen vijf generaties met je door.

Mercedes-Benz 190 E 2.0 AMG (W201) ‘84

We kunnen eigenlijk meteen al stellen dat de nieuwe motor van de C63 helemaal historisch verantwoord is. Een van de eerste projecten van AMG voor de 190 E (de voorloper van de C-Klasse) was namelijk de 190 E 2.0 AMG. Het was geen zwaar onder handen genomen auto. Integendeel, AMG was toen nog een tuner en raceteam met affectie voor Mercedes, het was echter géén onderdeel van Mercedes. De tuner puntte de 190 E fijn op een aantal onderdelen, zoals de velgen, bumpers, onderstel en het interieur.

Mercedes-Benz 190 E 2.3 AMG (W201) ‘88

Je kon ook kiezen voor de 2.3 E, zolang je maar de ‘E’ had. Een AMG in combinatie met carburateur (‘E’ is voor brandstofinjectie) was niet mogelijk. De 190 E 2.0 AMG was voornamelijk gericht op markten waar de belastingen afhankelijk waren van de cilinderinhoud, zoals destijds in Japan en Italië. De 2.3 AMG zag je in Noord-Europa wat vaker voorbij komen. Let wel, dit is níet de variant met de Cosworth-motor. De AMG 2.3 liter vind het bij 150 pk voldoende. Dat was overigens destijds een keurig vermogen voor een sportsedan in dit segment. De topsnelheid van 210 km/u was in de jaren ’80 nog iets waaraan je bestaansrecht kon ontlenen in ’t café.

Mercedes-Benz 190 E 3.2 AMG (W201) ‘92

Heel oneerbiedig gezegd zou je de bovenstaande twee kunnen kenmerken als 190 E’s met een sportpakket. Dat is technisch gezien niet helemaal waar. Ook niet qua waarde trouwens, want een originele 190 E AMG met viercilinder is in bepaalde kringen een prijzige curiositeit. Maar het kan curieuzer met deze 190 E 3.2 AMG. In tegenstelling tot de hoogtoerige viercilinders, ging AMG over op wat ‘relaxtere’ power. Veel vermogen (234 pk) en veel koppel (305 Nm) dat altijd op afroep beschikbaar was. Het resultaat was een snellere auto, waar je na een lange rit ook nog eens fitter uitstapte. Eigenijk precies wat je verwacht van een AMG.

Mercedes-Benz C36 AMG (W202) ’93

De DTM wordt telkens prestigieuzer en de Mercedes C-Klasse groeit mee. De C36 AMG komt in 1994 op de markt en lijkt in technisch opzicht veel op de nieuwe M3 (E36), ook hier zien we een enorm krachtige zes-in-lijn motor. Er zijn wel wat verschillen, de C36 AMG heeft veel meer slagvolume (3.606 cc), maar minder vermogen: alhoewel 280 pk echt niet verkeerd was in die tijd. Het koppel (385 Nm) was het grote verschil. Deze motor is heerlijk romig en zijdezacht. Een rijdend pakje Blue Band. Nog een groot verschil met de M3 was de transmissie. In het eerste jaar had de C36 AMG een viertraps automaat, anderhalf jaar later kwam er een vijftraps automaat. Er was alleen een C36 sedan, een Combi (T-Modell) was niet mogelijk.

Mercedes-Benz C43 AMG (W202) ’97

Dit is een van de belangrijkste auto’s in de geschiedenis van AMG. Het was namelijk de eerste AMG die onder Mercedes-Benz gebouwd werd. AMG werd ingelijfd door Mercedes in 1997 en dit was de eerste ‘fabrieks’-AMG. De C36 AMG werd nog op Alpine-esque wijze gebouwd: een C280 liep van de band en in Affelterbach maakte AMG er een C36 AMG van. Zo niet bij de C43, die zoals zijn naam suggereert een 4.3 liter motor onder de kap heeft, een heuse V8. De M113 (normaal gesproken 279 pk) werd lichtjes gebaseerd om 305 pk en 410 Nm te mobiliseren. Op papier was ‘ie niet eens zoveel sneller dan de C36 AMG, maar de tussensprints (zeker op hogere snelheid) werden moeiteloos afgeraffeld. De C43 was er ditmaal wél als T-Modell.

Mercedes-Benz C55 AMG (W202) ’99

Eigenlijk is dit niet een uitvoering, meer een ‘optie’. De M113 V8 was in deze uitvoering 5.4 liter groot, goed voor 354 pk en 510 Nm. Het was eigenlijk de aandrijflijn van de CLK 55 AMG (C208) in de C-klasse, want ook de bak en differentieel werden aangepast. Ook werd het onderstel iets aangepast om de krachtigere hardware aan te kunnen. Om je C43 naar C55 te bouwen was destijds schreeuwend duur. Een CLK 55 AMG of E55 AMG kopen was goedkoper, maar voor 59 mensen was de charme (terecht) onweerstaanbaar. Van die 59 zijn er 7 stuks een stationwagon.

Mercedes-Benz C32 AMG (W203) ’01

Als je een relatief moderne doch zeer snelle youngtimer wenst, kijk eens naar deze C32 AMG. Deze wordt door heel veel mensen over het hoofd gezien ten faveure van de M3 (E46). Nu is de M3 de betere rijdersauto, maar er valt wat te zeggen voor de C32 AMG. De 3.2 zescilinder leverde meer vermogen (354 pk) en meer koppel (450 Nm) dan de M3. Het karakter was, heel verrassend, een stuk relaxter en comfortabeler. Op de Autobahn is de C32 in zijn element. Omdat je niet getrakteerd wordt op een V8 grom of hoogmoedig gejank verbaas je je telkens over de snelheid. De C32 AMG’s zijn echt heel erg snel, een volle seconde sneller op de 100 km/u dan zijn voorganger, bijvoorbeeld. De C32 AMG was er als sedan, stationwagon en er zijn enkele sportcoupé’s van gebouwd op speciale bestelling.

Mercedes-Benz C30 CDI AMG (W203) ’02

Eigenlijk moeten we niet gek opkijken van de beslissing dat er een viercilinder C63 AMG komt, AMG heeft er al op los geëxperimenteerd. Zo kwamen de dames en heren uit Affalterbach in 2002 met de C30 CDI AMG. Met de snelle diesels van tegenwoordig, vallen de specs nog steeds niet tegen: 231 pk is zeker niet verkeerd, maar 540 Nm is nog altijd een bak koppel waar je ‘U’ tegen zegt. Het vermogen werd geëxtraheerd uit een tot 3.0 vergrote vijfcilinder common-rail turbodieselmotor. Ook hier kon je kiezen uit een sedan, Combi of Sportcoupé. Erg populair waren de diesels niet, overigens. Na de facelift werd de C30 CDI nog een paar maanden aangeboden, maar eind 2004 verdween het model al weer uit het leveringsprogramma. Dat kwam overigens ook door de komst van een 224 pk sterke C320 CDI met zescilinder, die veel goedkoper was en bijna net zo snel.

Mercedes-Benz C55 AMG (W203) ’04

Over de facelift van de W203 gesproken, na de modelupdate in 2004 werd de C32 geschrapt. In plaats daarvan lepelde Mercedes weer een V8 in het vooronder. De 5.4 liter motor was goed voor 367 pk en 510 Nm, waarmee je in 5.2 seconden naar de 100 km/u kon accelereren. Qua uiterlijk was de C55 niet noemenswaardig anders. Je kon kiezen uit nieuwe velgdesigns en aan de achterzijde kon je vier uitlaten tellen. Ditmaal was er alleen keuze uit een sedan en stationwagon. Het gave aan deze auto is dat niemand ziet dat er een enorm dikke V8 in hangt, het is een heel discrete auto. Voor als je niet te koop wil lopen met schitterende techniek. Alsof je een mouw over je peperdure horloge houdt.

Mercedes-Benz C63 AMG (W204) ’08

De favoriet voor velen is toch wel deze C63 AMG van de W204 generatie. Het is de combinatie van een enorme motor in een relatief compacte auto. Als je in een C63 rijdt, voel je aan alles dat de motor net even te veel van het goede is. De motor is een enorme krachtpatser en schrokop. En jij kan hem dirigeren met het gaspedaal, wat een plezante vorm van macht verschaft. De 6.2 liter V8 is goed voor 457 pk, maar het is het koppel van 600 Nm dat eigenlijk krankzinnig is. Nog krankzinniger is de breedtemaat van de achterwielen: 255! Logisch dat ze alleen dwars de hoek om willen. Er was keuze uit een sedan en stationwagon, Estate genaamd.

Mercedes-Benz C63 DR520 (W204) ’10

De sterkste C-klasse van deze generatie is de C63 AMG DR520. Dit was een speciale uitvoering voor de Britse markt, waar dit soort auto’s erg populair zijn. Het vermogen van 520 pk werd bereikt dankzij nieuwe zuigers, drijfstangen en krukas. Het resultaat was 520 pk bij 6.800 toeren en 650 Nm bij 5.000 toeren. De 0-100 km/u sprint duurde nu slechts 4,1 seconden. Je kon ‘m alleen bestellen bij Mercedes-Benz World in Brooklands (aanrader om een keer te bezoeken!). Er zijn er 20 stuks van gebouwd: 10 sedans en 10 Estates.

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series (C204) ’11

Deze benoemen we even apart, want ondanks dat de C63 AMG zijn V8 zou behouden, veranderde er toch het een en ander. Na de facelift kwam er namelijk een C-Klasse Coupé bij, waarvan uiteraard ook een AMG-derivaat kwam. Het was wel een vreemde move van Mercedes, want in technisch opzicht was de E-Klasse coupé al een C-Klasse. Dus nu hadden ze twee coupé’s op één platform staan. De E-Klasse Coupe was de luxe coupé voor pensionado’s, de C-Klasse moest op een jonger publiek mikken. De ultieme uitvoering van de C-Klasse coupé is natuurlijk de Black Series, goed voor 510 pk, een knetterhard onderstel, enorme dikke bodykit en eventueel een flinke spoiler waar de JDM-fanaat nog van opkijkt. Rijd deze auto dagelijks en je zult zeer intieme relaties onderhouden met de lokale pomphouder én bandenboer.

Mercedes-Benz C63 Edition 507 (W204) ’14

Een ‘nadeel’ van de C63 ten opzichte van de grotere Mercedessen was de geknepen motor. Nu is alles relatief, maar in de C63 was het vermogen lager dan in de E-Klasse, die standaard 525 pk had, bijvoorbeeld. Dat was niet zozeer een andere ECU-afstelling, maar er was minder ruimte onder de motorkap voor de benodigde hardware. Met de C63 Edition 507 werd dat deels recht gezet. Het was nog steeds niet de krachtigste versie van deze motor, maar 507 pk in een C-Klasse is altijd goed nieuws.

Mercedes-AMG C63 (W205) ’13

In 2014 ging de 507 uit productie en nam de nieuwe generatie (W205) het stokje over. Helaas, helaas: de 6.2 V8 kwam te vervallen. Ervoor in de plaats kwam een 4.0 AMG V8 met dubbele turbo. In plaats van het ‘performance pack’ kon je nu kiezen uit de C63 (476 pk) en C63S (510 pk). Ook de naamgeving is nu anders: het is nu Mercedes-AMG C63 in plaats van Mercedes-Benz C63 AMG. Ondanks de toevoeging van twee turbo’s is het nog altijd een bijzonder vermakelijke motor die zeker in vergelijking met de BMW M motoren véél beter klinkt. Nog een voordeel: er is relatief eenvoudig meer vermogen uit te halen. Dus mocht je 600 of zelfs 700 pk wensen, dat is mogelijk zonder dat je zelf aan de slag moet gaan. In 2014 is er keuze uit een sedan en Estate. De Coupé volgt iets later in 2015. Een kleine verrassing is de Cabriolet uitvoering die in 2016 aan het gamma wordt toegevoegd. Na de facelift in 2018 is de C63 AMG herkenbaar aan de verticale Panamericana grille.

Mercedes-AMG C43 4Matic (W205) ’16

Eveneens nieuw voor 2016 is de C43. Deze auto is pure marketing, eigenlijk. Maar eerlijk is eerlijk, wel marketing van het goede soort. Audi heeft de S4 als model tussen de A4 en RS4. BMW heeft de M Performance modellen en Mercedes dus deze AMG-light. Aanvankelijk begon de auto zijn carrière als C450 Sport, wat de naam uitstekend dekte. Aanzienlijk sneller en sportiever dan de gewone C-klasses, maar niet zo extreem als de C63. In feite werd de aankleding iets aangepast en de badges veranderd. Qua prestaties kom je overigens niets te kort met 367 pk en 520 Nm, inderdaad bijna gelijk aan de C55 AMG uit 2004. Groot verschil met de C63 is dat de C43 enkel leverbaar is met vierwielaandrijving, de C63 heeft de aandrijving (nog) op zijn achterwielen.

Mercedes-AMG C20 BlueTec Hybrid EQ GreenEfficiency Electric Drive (W206) ’22

Dan rest nu de vraag, moeten wij ons zorgen gaan maken? Als het gaat om snelheid zit je met elektropower wel goed. Vele PHEV’s en EV’s hebben aangetoond dat snelheid in rechte lijn geen enkel probleem hoeft te zijn. Nu is het een cliché, maar je zult beleving gaan missen. Hoe je het wendt of keert, zo’n V8 produceert altijd een grijns op je gezicht, ook als je gewoon aan het cruisen bent. Tobias Moers kan nu met tegenzin gaan beginnen aan misschien wel de belangrijkste auto uit zijn carrière. Hoe gaan ze karakter geven aan de C63 AMG? Het is bij deze auto namelijk de reden om er eentje te willen. Aan de andere kant, zo erg hoeft het niet te zijn. De auto begon zijn carrière immers ook met een 2.0 viercilinder.