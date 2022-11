Autoblog Spot van de Week: McLaren 765LT Novitec

Deze grijze McLaren 765LT is niet bepaald een grijze muis.

Hoewel McLaren als automerk nog maar piepjong is in vergelijking met Ferrari of Lamborghini, worden deze merken vandaag de dag in één adem genoemd. Onder YouTubers, DJ’s en kickboksers is het ook een populair merk, waardoor McLaren genoeg onder de aandacht komt.

Toch zijn McLaren’s nog altijd een stuk zeldzamer dan Ferrari’s als je naar de Nederlandse verkoopstatistieken kijkt. Dit jaar zijn er tot dusver 5 stuks verkocht, terwijl er al 63 (!) gloednieuwe Ferrari’s op kenteken zijn gezet. Een McLaren spotten blijft dus een stuk specialer dan een Ferrari spotten.

@laurens86 kwam er eentje tegen in het pittoreske Leeuwarden, en niet de eerste de beste. Dit is namelijk een 765LT. Voor degenen die niet zo thuis zijn in het McLaren-gamma: dit is dus de hardcore versie van de 720S, met 765 pk. Die moet je trouwens niet verwarren met de 675LT, wat weer de hardcore versie was van de 650S.

Deze 765LT is nog eens extra heftig, want dit exemplaar is door Absolute Motors voorzien van Novitec-goodies. De roofscoop zat er bijvoorbeeld af fabriek niet op. Het meeste wat je ziet aan spoilerwerk zat er overigens wel gewoon standaard op. Een 765LT is namelijk van zichzelf al aardig agressief.

De velgen zijn ook afkomstig van Novitec, of eigenlijk moeten we zeggen: van Vossen. Dat is namelijk de velgenleverancier van Novitec. Om de unieke look compleet te maken is de auto ook voorzien van oranje accenten.

Wat de auto wat minder fotogeniek maakt is het feit dat de noselift nog omhoog staat. Maar ja, in een stad als Leeuwarden is dat geen overbodige luxe. Mocht je trouwens benieuwd zijn wat voor raar kenteken erop zit: wat je ziet zijn Oostenrijkse exportplaten.

Dit is hoe dan ook een bijzondere verschijning in Nederland, dus Laurens pakt hiermee de Spot van de Week. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd én zijn spot zal een week lang op de frontpage uitgelicht worden.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!