Goedkoopste Lucid Air helemaal niet zo goedkoop?

Ze doen Tesla echt in alles na, nietwaar? De goedkoopste Lucid Air kan namelijk weleens een tikkeltje duur worden

Het is duidelijk dat Lucid een soort luxe Tesla wil worden. Oud-werknemers van Tesla, elektrisch, afkomstig uit Californië, focus op software: de paralellen zijn talrijk. Er zijn ook verschillen. Waar Tesla zich op de massa richt, is de Lucid meer een premium-merk. Eentje die zich richt op de petrolhead. Daarmee bedoelen we niet zozeer iemand die benzine verbrand, maar autorijden daadwerkelijk heel erg leuk vindt.

Zo werd bij het ontwikkelen en afstemmen van het onderstel de BMW M5 (E39) als maatstaf gesteld. Kijk, dan weet je dat je met goede mensen te maken hebt. De Lucid Air wordt nu eindelijk uitgeleverd. Uiteraard zijn eerst de dure modellen beschikbaar. Aangezien de productie in het beginstadium nooit op volle toeren draait, wil je per unit zo veel mogelijk omzet genereren.

Goedkoopste Lucid Air

Het begon met de krankzinnig snelle en dure Dream Edition, die 1.111 pk sterke versies zijn inmiddels vergeven. Maar nu is het tijd voor de meer betaalbare varianten. Zo komt er een Lucid Air Grand Touring (met 819 pk), Air Touring (620 pk) en de benjamin van het gamma, de Air Pure. Nu klinkt die laatste uitvoering meer als een luchtverfrisser dan als een auto, maar het is wel een belangrijke.

Het is namelijk de goedkoopste Air. Eindelijk! Uiteraard en je ook heel erg benieuwd hoe goedkoop die dan daadwerkelijk is. Nou, niet zo voordelig als wij hadden gehoopt. Voor 89.050 dollar heb je namelijk de meest eenvoudige Lucid.

Vreemde propositie

Nu is dat aanzienlijk goedkoper dan andere modellen, maar 2 jaar geleden beloofde men een vanafprijs van 69.000 dollar. De meest eenvoudige Lucid Air heeft 480 pk en enkel achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is overigens optioneel mogelijk.

Met de prijs van de goedkoopste Lucid Air zit het merk een beetje met een rare propositie. De Tesla Model S Long Range heeft meer range en betere prestaties en kost 79.900 dollar in de States. Sterker nog, de prijs van de Lucid komt in de buurt van de 104.500 dollar die je betaalt voor een Mercedes-Benz EQS. De auto komt naar Nederland toe, maar prijzen of leveringsdata zijn nog niet bekend.

