Het verhaal van een vergeten sleeper

Zo effectief als een grindtegel in je gezicht, maar veel subtieler.

Sleepers. We houden er allemaal van. Auto’s die er van een afstandje doodnormaal uitzien, maar onderhuids voorzien zijn van een uiterst krachtige motor. Er zijn overigens meerdere termen voor dit soort auto’s. In Amerika bezigt men de term ‘sleepers’, in Engeland gebruiken ze de uitdrukking: ‘Q-cars’. Dit heeft niets met de gadgetfreak van James Bond te maken, maar met de Britse marine, waar men sprak over ‘Q-ships’. Een Q-Ship is een boot die eruitziet als een regulier vrachtschip, maar zwaar bewapend is. De boot van de vijand kwam dan dichterbij om polshoogte te nemen en voordat er actie ondernomen kon worden, lagen ze onder vuur. Je hebt verder helemaal niets aan deze informatie, maar nu weet je het in ieder geval wel.

Aangezien de meeste Q-ships Brits waren en de aan te vallen onderzeeërs Duits, is de term Q-Car niet echt overgewaaid naar Duitsland. Dat is op zich wel ironisch, want de Germaanse medemens heeft het bouwen van snelle doch onopvallende auto’s in het bloed zitten. Met name Mercedes-Benz is hier ijzersterk in. Denk aan auto’s als de Mercedes-Benz 300 SEL 6.3, 450 SEL 6.9 of de 500 E.

Tegenwoordig is AMG verantwoordelijk voor de snelle sedans van Das Haus. De onopvallende E500 is bijvoorbeeld opgevolgd door de E53 AMG. Hartstikke vet natuurlijk, maar zeker niet onopvallend. Het is niet erg als er een of twee kleine hints zijn naar een potente motor, maar de gemiddelde moderne AMG schreeuwt het uit dat het een bijzonder snelle auto is.

Wat als je een relatief moderne, kleine en onopvallende Mercedes wil die wél waanzinnig snel is? Zijn er dan nog opties? Maar natuurlijk! Je kan voor een C450 kiezen en de plaatjes eraf halen. Dan heb je 333 pk in een onopvallende koets. Wat je ook kan doen is kiezen voor een wat oudere AMG. Sla de C63 van de vorige generatie over. Deze is zeer dik, maar iedereen kan zien (en horen!) dat het een machtig snelle auto is. Je gaat je ouders er ook niet van overtuigen dat Kim Holland een nucleair fysioloog is. De manier waarop de curves getoond worden, geven aan dat er nul discretie is.

Nee, dan de W203 generatie van de C-Klasse. Die komt nog uit de tijd dat een sport sedan relatief onopvallend door het leven ging. Aanvankelijk werd de auto geleverd als C32 AMG, met een 3,2-liter V6 plus compressor, goed voor 354 pk. Op zich geen verkeerde motor, maar vanaf 2004 werd deze overboord gekieperd ten faveure van een enorme V8 en veranderde de naam naar C55 AMG. Qua uiterlijk veranderde er nauwelijks iets. Alleen de vier uitlaten waren voor de doorgewinterde autospotter een indicatie dat deze C-Klasse erg rap was.

En dat was ‘ie! Ook hier correspondeerde de badge (C55) niet met de daadwerkelijke cilinderinhoud. Onder de kap lag namelijk een 5,4-liter (5439 cc) grote V8 met in totaal 24 kleppen. De M113-motor leverde 367 pk bij 5.750 toeren en maar liefst 510 Nm bij 4.000 toeren. De motor stamde nog uit de tijd dat AMG de motoren van Mercedes onder handen nam, in plaats van ze zelf te bouwen. Mede daardoor was het ook geen top-of-the-line sportmotor, maar een uiterst fitte bullebak die flinke klappen kon uitdelen. Van stilstand naar 100 km/u sprinten deed je in 5,2 seconden en de topsnelheid was begrensd op 250 km/u.

Dat lijkt niet zo bijzonder snel tegenwoordig, maar op de snelweg kan de C55 verrassend uit de hoek komen. De auto was relatief licht (iets meer dan 1.500 kg leeggewicht) en de V8 leverde áltijd koppel. Niets rijdt zo fijn als een enorm grote benzinemotor. Geen turbogat, geen plotseling koppel en ook geen afvlakkend vermogen boven de 4.500 toeren. Nee, een zeer lineaire opbouw van vermogen en koppel. Er gaat niets boven het rijden op een golf van zulk koppel, zeker wanneer je weet dat in de hogere toerenregionen nog een pak vermogen op je staat te wachten.

Nou, helemaal niets? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Tegenwoordig is bijna elke auto voorzien van een motor met één of meer turbo’s. Die motoren zijn eenvoudig op te voeren door simpelweg meer brandstof in te spuiten of de turbodruk iets te verhogen. Vroeger deed men dat net even iets anders. Het fraaiste voorbeeld vinden we bij Kleemann, een tuner die gespecialiseerd is in Mercedes-Benz. Ze zijn gevestigd in het Deense Rugmarken. Jazeker, er zijn ook Benz veredelaars die níet uit Duitsland komen. In de periode van de C55 AMG waren ze voornamelijk bezig met technische aanpassingen, dus zag je er niet zoveel van. Voor de C55 was er onnoemlijk veel te krijgen. Zoals wel vaker genoemd werden de stappen in zogenaamde ‘stages’ uitdrukt. De heftigste variant was de Stage 8. Deze was voorzien van alle items die op de bestellijst van Kleemann stonden.

Bijna elk onderdeel van de V8 werd aangepast. Het spruitstuk, de luchtinlaat en de nokkenassen werden vervangen. Om de vuile lucht af te voeren werd er een speciaal uitlaatsysteem ontwikkeld met veel minder weerstand dan de standaard AMG-items hadden. Mede dankzij een bijna open tussenpijp en race-kat ademde de C55 als nooit tevoren. Toch werd er gebruik gemaakt van kunstmatige beademing. Dit werd gedaan middels een mechanische Lysholm compressor met een water-naar-water intercooler. Deze Lysholm compressor was dusdanig compact dat deze eenvoudig gemonteerd kon worden op de M113 V8 van de C55. Sterker nog, het blok hoefde er niet eens uit! Kleemann had dan ook niet meer dan een dag nodig om de onderdelen te monteren.

Het resultaat was zeer indrukkwekkend. Het vermogen bedroeg namelijk een mooie, ronde 600 pk bij 5.800 toeren. Mocht je een fan zijn van trekkracht, de Kleeman C55 S8 leverde 770 Nm vanaf 2.000 toeren. Het vermogen werd via een zeventrapsautomaat overgebracht op enkel de achterwielen. Om de krachten eerlijk te verdelen monteerde Kleemann een sperdifferienteel. Qua snelheid ging de Kleemann C55K S8 er enorm op vooruit: 0-100 km/u duurde nu slechts 3,8 seconden, een enorm knappe prestatie gezien het feit dat de auto het moest doen met alleen achterwielaandrijving en een relatief ouderwetse automaat. De topsnelheid was wederom begrensd, maar nu op 300 km/u. Het huzarenstukje was echter de 0-200 km/u sprint: deze werd afgehandeld in slechts 12,5 seconden.

Er waren wel wat visuele hints die aangaven dat het een snellere auto was. Zo stond de auto op een door Kleemann ontwikkeld sportonderstel, genaamd Kleeman Speed Sensitive Suspension. Ook waren de 19″ wielen vrij exotisch voor die tijd. Voor stond de Kleeman C55K S8 op met 235/35 ZR19 Dunlop SP Sportmaxx banden, achter waren de banden 265/30 19. Die velgen maakte het voor Kleemann mogelijk om grotere remmen te monteren. Aan de voorkant hadden de schijven een diameter van 396 mm, aan de achterkant waren de remschijven 342 mm in diameter.

Tegenwoordig horen we vrij weinig meer van Kleemann. Hun laatste nieuwsbericht stamt uit 2015. Hieruit lijken we te kunnen opmaken dat Kleemann de strijd met Brabus heeft opgegeven. Echter een kijkje op hun site leert dat de S8 kit gewoon nog besteld kan worden. Destijds kostte de gehele kit zo’n 45 mille. Gelukkig is een basis C55 AMG goedkoper dan ooit. Voor 30 mille heb je een fraai exemplaar. Om meer aan tuning uit te geven dan aan de auto zelf is natuurlijk gekkenwerk, maar waarom ook niet? Je hebt een zeer discrete C-Klasse met de prestaties van een SLR McLaren en het geluid van een spitfire. Een ware sleeper, dus.

Meer lezen? Dit zijn de 16 coolste sportsedans uit de jaren ’80!