Renault lanceert niet één, maar twee waterstofauto’s

Ze zijn lekker bezig in Frankrijk.

Op dit moment zitten we in een transistieperiode. Met name elektrische rijden is op dit moment een hot item. Volgens veel automerken en politici is elektrisch rijden de toekomst voor de automobiel.

Op zich valt daar veel voor te zeggen, want het rendement van een elektromotor is veel groter en de uitstoot vindt niet plaats daar waar je rijdt, zeker in steden een prettige bijkomstigheid. Maar er kleven ook nadelen aan elektrische auto’s en dat zijn de accu’s die nodig zijn. Ze zijn bizar zwaar, de accu’s zijn relatief snel leeg en laden duurt wel eventjes.

Een alternatief is waterstof. Deze techniek is nog niet zover uitontwikkeld en biedt een paar grote voordelen. Dat bewijzen de nieuwe Renault Kangoo Z.E. Hydrogen en Master Z.E. Hydrogen. Het zijn twee bedrijfswagens met een elektromotor en waterstof-brandstofcel als range-extender. Dit zorgt voor twee enorm grote voordelen. De actieradius is véél groter. Volgens Renault wel twee tot drie keer zo groot.

Nog een voordeel is het laden. Volgens Renault duurt dat zo’n 5 tot 10 minuten. Dat is aanzienlijk sneller dan laden met een accu. Ook het onderhoud is behoorlijk eenvoudig. Maar waarom rijden niet alle elektrische auto’s met een brandstofcel? Simpel: de techniek is nog in ontwikkeling. In dit artikel lees je alle haken en ogen aan het concept.

Kangoo ZE Hydrogen

De kleinste bedrijfswagen van Renault met waterstof is de Kangoo. De Kangoo ZE Hydrogen heeft een actieradius van 370 km. Nog een voordeel is het toegenomen gewicht, slechts 110 kg. De laadruimte bedraagt alsnog een kloeke 3,9 kubieke meter.

Master ZE Hydrogen

Renault slaat de Trafic over en gaat direct door naar de Master. Deze heeft een actieradius van 350 km, ten opzichte van 120 km voor de gewone elektrische Master. De auto kan besteld worden met als gesloten bestelauto of als chassis-cabine. Het laadvolume van de gesloten bestel-uitvoering is 10 kubieke meter. De gewichtstoename is in dit geval 200 kg.