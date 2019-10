Audi RS 6 Avant van Kimi Räikkönen te koop

Het is niet bekend of de auto met een alcoholslot komt.

Audi heeft onlangs de nieuwe RS 6 Avant gepresenteerd. Het duurt nog even voordat de powerstation op de markt komt. De kans is aanwezig dat rijders van een C7 RS 6 de upgrade willen maken naar het nieuwe model.

Misschien is Kimi Räikkönen dat wel van plan. Zijn voormalige RS 6 Avant is namelijk te vinden op een Finse advertentiesite. Het gaat hier om een vroeg model uit 2014. Extreem veel is er niet met de familiewagen gereden. Op de teller staan 69.000 geregistreerde kilometers. De auto staat te koop voor 129.900 euro. De nieuwsprijs bedroeg 228.000 euro.

De RS 6 is niet helemaal standaard meer. Zo staat de Audi op 22-inch joekels van Vossen. De meegeleverde 20-inch winterbanden zijn van het merk Nokian. Verder is de 4.0 biturbo V8 gechipt. De station is nu goed voor 680 pk en 900 Nm koppel. Op verzoek is het mogelijk het vermogen terug te schroeven naar standaard waarden (580 pk), aldus de adverteerder. In de huidige setting sprint de RS 6 Avant in 3,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 325 km/u.

Gaat je hart sneller kloppen van dit witte gevaarte dan moet je naar het plaatsje Kotka in Finland waar de auto wordt aangeboden.