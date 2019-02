C63 AMG van 100.000 euro crasht in Rotterdam

Ouch. Very, very ouch.

Het is de auto die iedereen eigenlijk wel wil hebben: een C63 AMG van de W204-generatie. Uiteraard is de auto te fout voor woorden: te breed, te veel kabaal en die uitlaten zijn net eventjes te veel. Aan de andere kant: als je dan toch voor een dikke Duitse sedan gaat, doe het dan goed.

De C63 AMG heeft een 6.2 liter V8 in het vooronder. Deze atmosferische heerlijkheid drijft enkel de achterwielen aan. Of het daardoor fout is gegaan, weten we niet: maar de C63 die je ziet op deze pagina’s heeft zijn beste tijd gehad.

Op de Breeweg in Rotterdam vond deze droomauto zijn Waterloo. Een C63 AMG had een aanrijding met een Peugeot 207. Bij dit ongeval is er een pui van een woning aan puin gereden. Er waren meerdere ambulances ter plaatse, maar niemand raakte gelukkig gewond. De brandweer heeft het huis gecheckt op instortingsgevaar. Goed nieuws voor de bewoners: dat was er niet. Slecht nieuws: die C63 AMG, met een nieuwprijs van meer dan 100.000, heeft zeer veel schade opgelopen. Hoogstwaarschijnlijk is de reparatie van de Mercedes duurder dan de nieuwprijs van de Peugeot 207. Now, a moment of silence…