Dit is een auto voor brave huisvaders

Omdat het altijd beter kan.

We moesten er even over nadenken op de redactie, maar niemand van ons had stil gestaan bij het feit dat er al een tijdje geen ‘niet-premium E-segment’ sedan meer leverbaar was. Vroeger had elk zichzelf respecterend merk zo’n comfortabel vlaggenschip in de aanbieding, maar als het geen premium is, dan verkoopt het niet in die prijsklasse.

Enfin, met de Camry betreed Toyota weer dit specifieke gedeelte van de markt. De aanbieding van de Camry is een heel verfrissende: gewoon een lel van een auto. Eigenlijk alles wat je nodig hebt op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, ruimte en comfort. Qua prestaties hoe je er niet al te veel van voor te stellen, dankzij de viercilinder hybride, maar qua real-time zuinigheid zou het weleens een verrassing kunnen zijn.

Kortom: deze auto zou weleens een groot succes kunnen worden. Niet in Nederland natuurlijk, het is geen compacte crossover om de drempels mee te bestijgen. Mocht je in een gebied wonen waar de Camry zéér populair is (in de Verenigde Staten zijn ze werkelijk waar niet aan te slepen), wil je je natuurlijk onderscheiden. Zoveel verschillende uitvoeringen zijn er niet van de Camry. Gelukkig boekt het Japanse Artisan Spirits een passende oplossing.

De auto krijgt een behoorlijk uitgebreide bodykit mee. De splitter is misschien een beetje veel van het goede, maar het zorgt elk geval voor een lekker agressieve uitstraling. De velgen van deze Camry lijken een beetje op die van Daniel zijn Peugeot 406 in de film Taxi, maar dat waren TSW Imola velgen, dit zijn heuse OZ wielen. De sideskirt is een beetje teveel van het goede, maar die achterkant is lekker dik. De bumper doet denken. aan die van een Lexus, de uitlaten al helemaal: de diagonaal geplaatste uitlaten zijn een knipoog naar de Lexus IS-F.

Wit is een beetje een ongelukkig kleur met dit soort bodykits: het ziet er vaak opgeplakt uit (wat het in feite ook is). Maar in het donkergrijs, met dat zwarte dak, die OZ-velgen in het zwart en rood leer heb je wel een heerlijk foute bak. Omdat het een Toyota is ook weer niet te fout, het voordeel van nul premium pretenties. Wel is het zaak de auto niet zó ver te verlagen, anders kom je de vinexwijk niet meer uit. Als het een tandje minder mag, is de bodykit van TRD wellicht een optie.