Het is over en uit voor GM’s goede voornemen

In memoriam.

Het is bijna niet te bevatten, maar het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de kredietcrisis zijn intrede deed. Deze financiële crisis richtte een enorme schade aan. Bottom line: iedereen was geleend uitgeven dat ze nooit terug konden betalen. Dankzij de stijgende huizenprijzen kon je wel op de zaken vooruitlopen. Dat deed iedereen met verve, met name in de Verenigde Staten hadden ze er een handje van. Bij General Motors maakten ze het wel heel erg bont. Daar hadden ze het er heel erg ruim van genomen, zonder te investeren in financiële, maatschappelijk verantwoorde toekomst. Het merk verkocht voornamelijk enorme apparaten tegen dumpprijzen. Investeren in nieuwe technieken was er dan ook niet bij.

We weten allemaal het gelopen is. Chrysler en General Motors gingen bijna kopje onder, Ford wist ternauwernood te overleven. General Motors moest zijn hand ophouden. De verliezen waren zo enorm dat het niet lang meer goed kon gaan. GM was echte too big to fail, er waren zoveel banen mee gemoeid dat het faillissement van GM automatisch het probleem van de Amerikaanse overheid werd. Er werden wat financiële overlevingspakketten samengesteld voor GM, maar wel op de voorwaarde dat het concern zich meer ging richten op modernere technieken om zo duurzamer auto’s te kunnen ontwikkelen, produceren en verkopen. Niet dat de Amerikaanse consument erop te wachten zat, trouwens.

De auto was de Chevrolet Volt. In relatief korte tijd wist General Motors een keurige Plugin hybride op de markt te zetten. De auto was zelfs in Nederland te koop, alhoewel de tweelingzus van de Chevy Volt, de Opel Ampera, hier beter verkocht. Gek genoeg is het in Nederland nooit echt een groot succes geweest, ondanks gunstige voorwaarden, een laag (theoretisch) verbruik plus een lage bijtelling. De Chevrolet Volt werd van 2011 tot 2014 in Nederland geleverd. In ons land zijn er iets meer dan 1.000 stuks van verkocht.

De Opel Ampera verging het zoals gezegd een stukje beter. De auto had een Europeser front, maar was verder grotendeels identiek. De Ampera kwam ook in 2011 op de markt (zij het een half jaar eerder dan de Chevrolet Volt) en hield het vol tot 2015. In de tussentijd zijn er meer dan 5.000 Ampera’s op gele platen gezet.

In de Verenigde Staten mocht de Chevrolet nog een tijdje in de showrooms staan. Sterker nog, de auto werd in 2016 voorzien van een behoorlijk ingrijpende facelift. Ook in technisch opzicht wijzigde het een en ander. De auto kreeg twee elektromotoren in plaats van eentje. Deze motoren hadden meer vermogen, koppel en waren bijenkaar 45 kilogram lichter dan voorheen. Ook het accupakket ging erop vooruit: meer capaciteit en een lager gewicht.

Al deze verbeteringen zorgden ervoor dat je met de Volt zo’n 80 kilometer volledig elektrisch kon rijden. Aanzienlijk meer dan de BMW 330e, Mitsubishi Outlander PHEV of Volvo V60 D6 Twin Engine. De Volt zorgde ervoor dat er (tijdelijk) meer schone en innovatieve auto’s uit de Verenigde Staten kwamen. Inderdaad, kwamen. Afgelopen dinsdag liep namelijk de allerlaatste Volt van de ban. Inmiddels is er ook een volledig elektrische Chevrolet, de Bolt EV. Deze auto kun je tot de dag vandaag nog gewoon kopen bij de Opel dealer als Ampera-E.