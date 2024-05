Toffe upgrades voor de Mini Cooper S – Autoblog Garage

We hebben een paar toffe upgrades voor de Autoblog Garage.

Goedemorgen jongens en meisjes, fijn dat jullie er allemaal zijn! Vandaag gaan we weer eens lekker over auto’s praten uit de duurtestgarage. In dit specifieke geval over de Mini Cooper S van Willeme, zoals mijn moeder mij ooit genoemd heeft bij de geboorte waarvan beide zoiets hadden: “Dit niet nog een keer”.

De BMW 330d duurtester is er alweer een tijdje uit. De nieuwe eigenaar – Chris – zorgt er meer dan goed voor het is altijd leuk om te horen hoe het met je oude auto gaat. Chris is meteen bezig met het aanpakken van de dingen die ik eigenlijk ook wilde doen. Zo heeft de auto een stevige detailbeurt gekregen en zijn de 19” Individual wielen opgeknapt. Het onderstel beviel hem heel erg, maar met volle belading zakte de auto ietsje te ver door. Ik heb een kleine vriendin en een nog kleinere hond, maar Chris heeft een gezin (5 personen) met bagage én een flinke aanhangwagen. Het mooie was: Dat Chris bij Jeffrey en Howan van PSR Parts aan laten passen. Toevallig kwam ik hem en mijn oude auto tegen toen ik in Woerden was bij het Walhalla voor de petrolhead.

Cobra Evo-S onderstel aanpassen

Ik was er zelf om wat dingen aan de Mini te laten doen. Ten eerste dat onderstel. Zoals jullie weten is de Mini Cooper S voorzien van het Cobra Evo S-onderstel. Dat is een schroefset die je in hoogte en in hardheid kunt instellen. Goedkoop is zo’n upgrade niet, ongeveer 20-30% duurder dan een reguliere veer-demper verlagingsset (zoals de Bilstein B12-kit). Het verschil is dat je nu dus dingen kan aanpassen.

Jullie gaan het bijna niet geloven, maar we hebben de Mini verhoogd! Uiteraard niet te veel – dat is zonde – maar net voldoende. Op zich ging het prima, want de Mini heeft weinig frontoverhang en het comfort was ook prima. Voor de looks vond ik hem eigen nu net ietsje te laag en zeker met wat belading liep ‘ie voor een klein beetje aan. Dus daarom heb ik dat aan laten pakken. Qua hardheid heb ik nog niets aangepast: de Mini is behoorlijk comfortabel, maar kan dus nog veel zachter. Dat ga ik een keer uitproberen, maar dan wel met de goede banden. Ik heb nu de Pirelli Cintaurato’s eronder liggen. Runflats uit het jaar 2017 en ik kan je zeggen: die moeten binnenkort vervangen worden. Ik heb ze gemonteerd om te zien of deze maat lekkerder past dan de 215/40 18 die ik er eerst onder had liggen. En ja, het maakt toch een flink verschil qua maat. Er loopt nu niets meer aan. Maar ja, nu ik hoger sta zou ik misschien toch weer ietsje breder moeten kunne gaan…

Toffe upgrades voor de Mini Cooper S!

Naast de verhoging van de Mini hebben we meteen eventjes een paar upgrades gemonteerd. Geen stickers, lampjes of spoilers, maar keiharde mechanische hardware-upgrades! Ten eerste een nieuwe intercooler. Mini monteert zelf minuscule intercoolers op zijn auto’s. Het is echt onbegrijpelijk hoe klein ze zijn. In principe heb je niet meer nodig, want ze hebben. Het is echt wel uitgerekend door de Duitse Britten. De Mini is een behoorlijk compacte auto en de N18-motor kan behoorlijk warm worden. Een beetje koeling kan dan ook geen kwaad. Kijk maar naar de filmpjes van Misha Charoudin. Bijna alle gechipte auto’s schieten in een andere (standaard) modus, nog voordat ze bij Bergwerk zijn aangekomen.

Nu is het niet zo dat een grotere intercooler alle problemen oplost, maar het zorgt voor meer koele lucht. De intercooler is afkomstig van DCP Parts, het huismerk van PSR Parts. Inderdaad, het bedrijf van Howan en Geoffrey. Uiteraard kun je ook kiezen voor een exemplaar van Forge, Wagner of Airtec. Maar zoals @martijngizmo zei, het is vooral een aluminium bak.

Toffe upgrades deel II: ook nog een downpipe

En nu we toch bezig zijn, waarom monteren we geen downpipe? Bij alle diesels die ik gehad heb kun je het niet doen (want roetfilter is dan weg), maar met een benzinemotor kun je het wel doen. Als je gaat voor een downpipe zijn er twee methodes: een normale downpipe (gewoon een stalen buis) of een downpipe met racekats. Ik heb gekozen voor de laatste optie.

Waarom? Nou, ten eerste vanwege de geluidsproductie. Als je gaat van een standaardkatalysator naar racekats, heb je een verdubbeling van het geluid (ongeveer). Ga je naar een downpipe zonder racekats, Danis het nog een stuk luider. Een ander ding is de APK. Ik wilde graag deze doorkomen zonder elke keer de downpipe te moeten verwijderen en na goedkeuren weer te monteren. Helaas is een downpipe met racekats wel ietsje duurder (ongeveer het dubbele), maar ik wilde niet een enorme getunede sound hebben.

Montage toffe upgrades Mini Cooper S

De montage van beide onderdelen kost een kleine dag. Gelukkig kon ik gewoon in de lounge een beetje werken en een kop koffie drinken.

Na de montage van beide onderdelen was het dan eindelijk tijd om een rondje te maken. Bij het starten hoorde ik al dat ‘ie ietsje luider was, maar zeker niet te hard. In de Mini zit een (optionele) sportknop. Deze past de besturing ietsje aan, alsmede de geaspedaalsrespons en het uitlaatgeluid. Het zijn vrij subtiele verschillen, maar je merkt het zeker.

Om even het verschil te horen moest ik wel het raam open doen. Een maal goed warm gereden kon ik even een paar leuke wegen opzoeken. Het eerste dat mij opvalt is de wegligging. Die is er op vooruit gegaan. Niet dat de Mini voorheen niet te rijden was, maar er is nu net eventjes wat meer beweging in het chassis, wat op zich wel lekker is. Weliswaar iets minder kart-achtig, maar er is nu nog meer ‘compliance’ Het chassis kan echt een hoop incasseren. Wat dat betreft moet je elke auto meteen een schroefset geven. Er is zoveel meer rust dan het standaard stuiterige karakter van standaard fabrieksauto’s.

Iets harder en luider, maar wel beschaafd

Verder is daar het geluid. Dat is nu zo ongeveer perfect. Bij normaal rijden merk je niet zoveel, maar geef je volgas, dan hoor je de motor iets beter en de uitlaat eveneens. De standaard Cooper S-uitlaat ploft bij gaslos een klein beetje. Dat is nu een stukje harder. Het mooie is: het is IETS harder en niet dat de hele beurt denkt dat ik vrijgezel ben.

En wat hebben we verder nog gedaan? Nou, we nemen je eventjes mee. De auto heeft begin dit jaar een beurt en APK gehad. De auto kwam fluitend de APK door. Wel bleek dat de olie wel érg oud was. Toen ik de auto gekocht had, beloofde men dit te doen. Maar bij de specialist waar de auto in onderhoud was 100% zeker: dit was vorig jaar niet gedaan en het jaar daarvoor ook niet. Gelukkig verbruikt de Mini nauwelijks olie, maar het is wel zaak dit goed in de gaten te houden.

Verder heeft de eigenaar van JVB (die ook JVB heet) de koplampen even gepolijst. Die waren wat dof geworden, maar ze zijn nu weer helemaal strak. De auto knapt er enorm van op (dankjewel Jeroen!). Daarnaast waren er nog een paar kleine dingen die opvielen. Het hitteschild was kapot en de paravanplaat was bijzonder lelijk. Dat laatste is de plaat tussen de vooruit en motorkap. Die zag er enorm afgekloven uit. We hebben het meteen eventjes gefixt. Dan heb ik twee kleine upgrades besteld. De eerste is een ITG sportluchtfilter. Volgens @martijgizmo zijn dat de beste dus dat was een eenvoudige keuze. Ook heb ik even van de gelegenheid gebruik gemaakt om bougies te bestellen. Ze zijn van NGK en geven een iets groter vonkje. Ofzo.

Ik betaal, dus ik merk

Qua prestaties is er niet echt verschil. Gevoelsmatig pakt ‘ie fijner op, maar dat kan ook tussen mijn grote oren zitten. Een beetje hetzelfde effect als je Super 98 tankt: “k heb meer betaald dus ik merk het verschil”. Nu tank ik overigens altijd 98 met de Mini dus ik denk dat verschil ook te kunnen bemerken.

Kortom, de Mini bevalt nog uitstekend. Inmiddels is er weer een andere auto in plaats van de 330d (binnenkort een introductie!), maar de Mini wordt telkens leuker. Het is zo’n auto die je geregeld pakt om een blokje om te gaan zonder dat je een bestemming hebt. Gewoon met dat ding de Veluwe, Betuwe of Autobahn op en lekker rijden met dat ding. Dat is het leukste van een auto, dat elke rit gewoon leuker wordt. Er valt zat op af te dingen, er is voldoende mis mee. Maar het ding zorgt dat je minimaal 1 rotonde per rit hevig zal kirren, terwijl het ook een keurige hatchback is die perfecte is voor de dagelijkse ritjes.

En alleen daarom gaat ‘ie voorlopig nog lang niet weg. Sterker nog, er staan nóg een paar upgrades op de planning. Een paar optische en een paar technisch. Houd deze pagina’s dan ook goed in de gaten, ook voor de onthulling van de nieuwe Autoblog Duurtester!

