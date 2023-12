Premium gezinsauto voor 50 mille – Autoblog Advies

Wat kun je tegenwoordig nog kopen voor 50K als je een premium gezinsauto zoekt?

Auto’s worden duurder en duurder. Het is bijna niet meer leuk, eigenlijk. Het gaat simpelweg nergens meer over. Het is iets dat wij natuurlijk al langer roepen, maar vandaag kwamen we weer eens op een pijnlijke wijze achter. We mogen namelijk een auto uitzoeken voor Marcel.

Hij mag van zijn werkgever een auto van 50.000 euro uitzoeken. En nee, het is geen leaseauto. De ondermening koopt de auto en laat Marcel erin rijden, die er vervolgens bijtelling over betaalt. Vroeger kon je met een budget van 50.000 euro alle kanten op, maar tegenwoordig niet meer.

Premium gezinsauto van de zaak

Marcel weet precies wat hij wil: een BMW 330e Touring, of een leuke VW Arteon, Audi A4 of Volvo V60. Het probleem is dat die met de goede aandrijflijn en optiepakketten allemaal op de 70 mille zitten en een snelle rekensom leert ons dat dat 20 mille boven budget is.

Er is wel een strohalm, Marcel KAN een jong gebruikte auto uitkiezen. Deze moet dan niet ouder zijn dan 12 maanden en niet meer dan 10.000 km gereden hebben. Als laatste: Marcel moet dit jaar nog gaan shoppen. Vandaar dat hij vroeg of zijn aanvraag ertussenin gepast kan worden. Maar natuurlijk, wij helpen graag in ruil voor een appeltaart!

Qua aandrijflijn mag het alles zijn: benzine, hybride of plug-in. Elektrisch mag op zich ook, maar de vriendin ziet alleen maar nadelen en er zijn geen fiscale prikkels meer om deze te overbruggen. Dat is dan jammer.

De wensen en eisen voor een premium gezinsauto kun je hieronder bekijken.

Huidige / vorige auto’s: Golf gti/ bmw 335i/ bmw m2 Koop / lease: Koop Budget: € 50.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine/ hybride/ elektrisch Reden aanschaf andere auto: Tijd voor iets ruimers Gezinssamenstelling: Stel met een baby Voorkeursmerken / modellen: Bmw 3 serie touring (330i of 330e) No-go merken / modellen: Hyundai, Kia, Skoda en Seat

Aangezien het een auto van de zaak betreft, gebruiken we het oude format van het AB Adv ies, daar de gebruikskosten, onderhoud en afschrijving minder van belang zijn voor de aanvrager.

Tesla Model Y

€ 44.990

0 km

We moeten ‘m gewoon eventjes noemen. De Tesla Model Y is natuurlijk de gedoodverfde keuze. Sterker nog, heel even dachten we dat je ons richting deze Tesla wilde sturen met de aanvraag, Marcel! Als je ruimte voor een gezin wil, lekker wat power, een fatsoenlijke range en moderne faciliteiten, dan is de Model Y een winnaar. Er is gewoon niets voor de prijs wat er in de buurt komt. Voor 45 mille rijd je weg in een nieuw exemplaar! Je hebt dus nog budget voor een leuk kleurtje.

Is het allemaal geweldig? Nou ja, gezien het feit dat je van leuke auto’s houdt, zal de algehele beleving flink tegenvallen. Het is meer een tech-product dan een auto, alhoewel het zeker niet slecht rijdt. Ze zijn enorm populair, maar ook extreem generiek. Zoals geen enkele C-Klasse hetzelfde is, is bijna elke Model Y dat blijkbaar wel. Maar onder aan de streep kunnen we niet anders concluderen dat dit een op punten misschien wel de beste keuze is.

Mercedes-Benz CLA 250e Shooting Brake Business Solution AMG

€ 48.850

2023

1500 km

Voor deze moet je even gaan zoeken, maar we hebben een paar exemplaren gevonden in het budget. Er staan namelijk nog wat pre-facelift CLA250e’s te koop bij dealers in het land. Normaal gesproken wil je de Modelpflege, maar niet hier. De facelift van de Mercedes-Benz CLA was zeer subtiel en eigenlijk haalden ze voornamelijk de bedieningspad in de middenconsole weg en kreeg je een vakje terug. That’s it! Het is dus niet alleen Volkswagen dat bezuinigt hierop. Bijna alle exemplaren zijn beoorlijk luxe uitgerust met het uitgebreide MBUX-systeem met alle connectiviteit van dien.

Het AMG Line-sportpakket is vooral voor de uitstraling en het sportieve interieur. Het zijn overigens niet écht sportieve auto’s. Er zit voldoende power in en het verbruik is bijzonder gunstig. Dit is een PHEV waarmee je een flink stuk elektrisch kunt rijden. Nadelen zijn er ook aan deze Mercedes-Benz. Naast het feit dat je ze echt goed moet zoeken, uiteraard. Het zijn niet heel erg ruime auto’s. Dankzij de vijfde deur is de Shooting Brake wel een stuk praktischer.

Audi A5 Sportback 40 TFSI S Edition (B9)

€ 47.888

2023

8.744 km

Waarschijnlijk bedoelde je een Audi met een beetje meer pit. Dat zit er helaas niet in. Zeker niet als je een beetje uitrusting wil. Zoals de aanvrager zelf al aangeeft, zit je snel over het budget. Je kan opteren voor een keurige Audi A5 Sportback. Het is waarschijnlijk de mooiste auto in dit overzicht. In dit geval is het een S Edition, dus met de belangrijke S-Line pakketten voor het interieur en exterieur. Toegegeven, het eindresultaat is keurig.

Bijzonder prettig aan de A5 is diens zitpositie. Ook is het een D-segmentauto, met name in de breedte merk je dat. Om te rijden zijn het geweldige snelwegcruisers, geen B-wegmonsters. De vering en demping is opmerkelijk hard, maar op het Nederlandse asfalt is dat prima. Ook hier zul je moeten shoppen bij dealers die wat op voorraad hebben staan. De keuze is dus zeker niet reuze.

BMW 128ti (F40)

€ 49.950

2023

3.477 km

Wederom een voorraadauto. De BMW 128ti is een antwoord op de Volkswagen Golf GTI. Als totaalpakket is de BMW misschien wel beter. De Golf heeft een beter onderstel en motor, maar de 128ti heeft een paar troeven achter de hand. Ten eerste is het een heel erg leuk totaalpakket, zo’n ‘ti’. Je hebt geen grote hoeveelheid opties nodig om ‘m af te maken. Het interieur is ook erg goed voor elkaar. Het moderne iDrive-systeem is een genot om te gebruiken, zeker als je al uit een BMW komt.

Ook de afwerking, zitpositie, materiaalgebruik: het is allemaal op Duits niveau. De prestaties zijn meer dan uitstekend. De bak kan het soms niet bijhouden als je flink gaat boenderen, maar daar nodigt de auto wel toe uit. Ook op de Autobahn kom je goed mee, met een op 250 km/u begrensde topsnelheid. Een erg leuk en geslaagd totaalpakket. Jammer: ondanks de superieure FWD-layout van deze generatie 1 Serie is de ruimte niet heel erg overdadig. Voorin is het perfect, maar op de achterbank is het redelijk en de kofferbak is klein.

Volvo V60 B4 Plus

€ 49.900

Als je wel veel opties en vermogen wil, maar geen Duits Premium kunt betalen, is daar altijd Volvo nog. Althans, dat dachten wij. Tegenwoordig zijn die ook niet meer goedkoop te noemen. De PHEV-modellen konden we met de gestelde eisen niet in het budget vinden. Daarom zijn we uitgekomen op deze Volvo V60 B4 Plus.

De B4-motor is goed voor 211 pk, dus het is zeker geen racemonster, maar wel meer dan adequaat voor gebruik in Nederland. De ‘Plus’-uitvoeringen zijn lekker compleet uitgerust. Nog een voordeel: de V60 is relatief ruim in vergelijking met de Duitse tegenstrevers. De stoelen zijn zalig, alhoewel de zitpositie een tikkie hoog is (maar dat is persoonlijk). Het is gewoon een verstandige, degelijke premium stationwagon.

Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV

€ 47.800

2023

5.000 km

In plaats van dikke auto’s met een bescheiden motor, kun je ook andersom kijken. Wat dacht je van een bescheiden (ahum) auto met krachtige aandrijflijn? De Alfa Romeo Tonale PHEV is namelijk een prima alternatief. Het is een crossover, dus je zit wat hoger, het is lekker praktisch en vrouwen met een kortpittig kapseltje vinden je een Don Juan. Voor wat het moet zijn, smoelt het bovengemiddeld goed, zo’n Tonale.

Daarbij is het ook een Alfa Romeo, dus steun je de goede zaak. Voor wat het is (medium PHEV-crossover) stuurt het zieker niet onaardig. Wat heet, het is een prettige auto inde omgang, zeker tot 70-80% van zijn kunnen. Daarboven merk je dat het geen Giulia is met een laag gewicht en epische verdeling van het gewicht.

BMW 230xe M Sport (U06)

€ 45.950

2023

7.843 km

Wéér een BMW. Sorry. Maar kom op, deze auto moesten we wel benoemen. Want dit is eigenlijk een winnaar. De auto heeft de ///M-badge, alle ruimte die je nodig hebt én 326 pk! Wat wil een mens nog meer? Het is alleen wel zo dat het een MPV-tje is met een enorme gok. Nu is het een typische BMW qua aankleding: fijne sportstoelen, prima iDrive en moderne voorzieningen.

De prestaties van de 2 Serie zijn hilarisch. Je zult iedereen verrassen met de voorwaartse drang van deze moderne Zafira OPC. Ook lekker: je kan zo’n 90 km elektrisch rijden. Maar ja, als je vanuit een M2 vervolgens hierin komt voorrijden, is het wel een ander gezicht, voor zover je dat iets kan interesseren.

YOLO: Audi A6 Avant 50 TDI quattro Sport (C8)

€ 48.950

2019

60.000 km

Ga lekker rijden met kilometervergoeding. Ja, dat schiet ook niets op, maar nu betaal je heel erg veel bijtelling over een auto die je eigenlijk niet wil. Als je een dikke premium gezinsauto wenst, ga dan voor een Audi A6 Avant. Dat was vroeger gewoon de standaardkeuze voor paters familias die een auto van de zaak mochten uitzoeken. De 50 TDI heeft een 286 pk sterke diesel die ongelooflijke prestaties koppelt aan een acceptabel verbruik.

Standaard heeft deze vierwielaandrijving, dus ook met slecht weer en in de winter komt ‘ie goed uit de startblokken. Ook lekker: die ruimte! Dit is gewoon een dikke bak waar je nog jaren mee vooruit kunt. Dat zul je ook wel moeten, want een dure diesel is niet de meest verstandige investering, zegt iedereen met een benzineauto. Er staan er tegenwoordig wel héél erg weinig te koop, waardoor wij denken dat er altijd nog meer veelrijders zijn die zo’n puike pakezel met pit wel kunnen waarderen.

Premium zakenauto voor 50 mille

En wat moeten we dan adviseren? Want 300 pk, D-segment en alle opties zit er simpelweg niet in met het gestelde budget. Dat is niet alleen de schuld van de overheid, hoor. Een paar jaar geleden zou het ook al lastig zijn om de wensen van de aanvrager in het budget te krijgen. Ergens moet je dus concessies doen.

Onze keuze zou de Audi A5 Sportback zijn. Die ziet er schitterend uit, biedt voldoende ruimte, is voldoende compleet en die motor is voldoende. Sowieso is de 2.0 TFSI met gietijzeren blok trillingsarmer dan de aluminum motoren die de concurrentie heeft. Overigens is nuchter beschouwd de Tesla Model Y de meest rationele keuze. Maar ja, wil je zó’n iemand zijn?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!