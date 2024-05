Top 10: dit zijn de duurste viercilinders van Nederland

We verklapten eerder deze week al de duurste, maar welke viercilinders zijn nog meer schreeuwend duur?

Heel veel geld betalen voor een eenvoudige vierpitter, het is geen uitzondering in deze tijden van downsizing. Zo maakte Mercedes deze week bekend dat de AMG GT 43 €173.046 kost. Daarmee is het de duurste viercilinder van Nederland. Maar is het zeker niet de enige dure viercilinder.

Daarom hebben we eens even uitgezocht wat nu eigenlijk de duurste auto’s met viercilinder zijn die je op dit moment kunt krijgen. Om het overzichtelijk te houden vermelden we de vanafprijs, maar in de praktijk zijn de auto’s dus nóg duurder (ervanuit gaande dat je ook nog wat opties wil).

10. Alpine A110 R

€131.575

Wie houdt er niet van de Alpine A110? Helaas is ‘ie wel erg prijzig. Dat geldt helemaal voor de A110 R. Die kost momenteel minstens €131.575. Dat is bijna het dubbele van wat een Alpine A110 bij de introductie kostte. Ook is de meerprijs ten opzichte van een Alpine A110 GT (die eveneens 300 pk heeft) heel fors.

9. Land Cruiser (5-deurs)

€133.550

Er is inmiddels een gloednieuwe Land Cruiser, maar de oude staat ook nog in de configurator. Die telt dus gewoon mee voor dit lijstje, met zijn 2.8 viercilinder diesel. Voor de vijfdeurs betaal je minstens €133.550, maar dit bedrag kan nog flink oplopen. Voor een 7-persoons Professional-uitvoering ben je anderhalve ton kwijt.

8. Porsche 718 Boxster S

€136.118

Als je nog een Porsche Boxster of Cayman wil bestellen moet je snel zijn, want per 1 juli worden deze modellen geschrapt. Voor nu zijn ze echter nog te bestellen, en wel voor €136.118 (in het geval van de Boxster S). Wij zouden toch nog even 20 mille doosparen, voor de GTS met de 4.0 zescilinder.

7. Lexus RX 500h

€136.790

Deze dure viercilinder is een oude bekende, want de RX 500h heeft deel gemaakt van de Autoblog Garage als duurtester. Het is een puike auto, maar voor een hybride (!) viercilinder valt de prijs behoorlijk tegen. Zeker als je bedenkt dat de plug-in hybride RX 450h+ gewoon een halve ton goedkoper is.

6. Lotus Emira 2.0i

€137.148

De Lotus Emira met V6 was maar een heel kort leven beschoren, dus je kunt nu alleen nog maar kiezen voor de viercilinder. Een Lotus en een viercilinder is natuurlijk een prima match, maar het prijsverschil met de V6 valt tegen. In 2022 betaalde je 150k voor de V6, terwijl de viercilinder nu alsnog €137.000 kost. Maar het blijft wel een tof ding, die Emira.

5. Maserati Levante GT

€151.561

Van de nummer 6 naar de nummer 5 maken we een flinke sprong, want we zitten nu al boven de 150k. Voor dat geld heb je de instapversie van de Maserati Levante. De mild hybrid-techniek ten spijt is dit een van de duurste viercilinders. Sommige vierpitters uit dit lijstje leveren nog indrukwekkende prestaties, maar 330 pk is ook niet extreem veel voor een auto van dit formaat. Je kunt je dus afvragen of deze Levante nog wel zo’n relevante auto is… De enige andere optie is nog de Levante Modena met een V6, maar die is meteen €63.700 duurder.

4. Mercedes-AMG C 63 S E Performance (Estate)

€151.700

Deze kon natuurlijk niet ontbreken in het lijstje: de nieuwe C 63. Die kunnen we op dit moment niet vinden in de configurator, maar Mercedes verzekert ons dat ‘ie wel gewoon leverbaar is. De C 63 is sinds de introductie vorig jaar nóg duurder geworden. Voor de sedan betaal je €150.248 en voor de Estate €151.700. Vind je dat veel geld? Er nog drie Mercedessen met viercilinder die duurder zijn…

3. Mercedes-AMG SL 43

€163.556

De SL is tegenwoordig ook met een viercilinder te krijgen. Of eigenlijk moeten we zeggen: wéér, want een SL met viercilinder is natuurlijk wel historisch verantwoord. In tegenstelling tot de C 63 hierboven is de SL 43 geen hybride, dus je moet het met aanzienlijk minder vermogen doen: 421 pk in plaats van 680 pk.

2. Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance (Coupé)

€166.883

Iedereen heeft het over de nieuwe C 63, maar deze aandrijflijn is in nog een auto te vinden: de GLC 63. Dit is eveneens een viercilinder hybride met 680 pk, maar dan nog ietsje duurder. De normale SUV kost €162.043 en de Coupé zelfs €166.883.

1. Mercedes-AMG GT 43

€173.046

En dan de nummer 1. Daar hebben we geen tromgeroffel voor nodig, want zoals we al zeiden in de inleiding: deze auto is de hele reden dat we dit lijstje maken. De AMG GT 43 is nog eens 10k duurder dan de SL 43 met precies dezelfde aandrijflijn. En daarmee is het dus de duurste viercilinder van Nederland.