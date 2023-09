Youngtimer diesel cabrio voor 15K – AB Advies

Wat is de beste diesel youngtimer cabrio? En wat gaat het allemaal kosten?

Voor dit weekend niet direct een aanvraag van een lezer, maar iets dat op de redactie leefde. Het begon uiteraard met @nicolasr die vaker van auto wisselt dan Max Verstappen van banden. Nicolas is namelijk zo iemand die direct na het bestellen van een Big Mac menu tóch liever een McChicken had gehad. Of naar de KFC was gegaan, of liever geen fastfood. Of liever geen lunch. Niemand heeft zoveel auto’s gehad als Nicolas en daar is een goede reden voor: hij vindt alles mooi. De teller staat op dit jaar alweer op 4. En 5 als je alle Saab-onderdelen meetelt waar je makkelijk een tweede Saab Cabrio van kan maken.

Maar het laatste idee dat hij opperde was tamelijk briljant. Als je als ondernemer veel moet rijden maar ook een beetje wil genieten, is de youngtimer diesel cabrio de auto die alle hokjes aanvinkt. Maar moet je dat wel willen? Nou, dat gaan we dus uitzoeken. Het is een bijzonder segment. Alleen BMW verkoopt ze op het moment, maar vroeger waren er veel meer aanbieders. En daar zijn zat van 15 jaar oud te vinden, dus perfect voor Nicolas (mits hij niet weer van gedachten verandert natuurlijk).

Wensen en eisen voor de fictieve youngtimer diesel cabrio die Nicolas niet gaat kopen (of wel):

Huidige auto’s: Saab (als het goed is, kan zo maar anders zijn vandaag) Koop / lease: Kun je dit leasen dan? Budget: Laten we zeggen rond de 15 mille Jaarkilometrage: zo’n 35.000 per jaar Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto “Telkens als ik nét een auto heb gekocht, zit ik weer aan een nieuwe te denken.” Gezinssamenstelling 2 Voorkeursmerken/modellen youngtimer diesel cabrio No-go merken: geen

Tip: Importeren die handel!!

Dit is een autotype dat je bijna wel moet importeren. In Nederland zijn ze niet veel te vinden en in Duitsland juist wel. Daar vindt je nog zat diesels met een lage kilometerstand, relatief gezien. Omdat het youngtimers zijn, zit er minimale BPM op bij invoering. Tenslotte zijn de prijzen iets interessanter. Dus staar je niet blind op die paar auto’s die in Nederland staan. Neem een Uli (zoals @bart1976) in de hand en ga op zoek naar een leuke auto uit Duitsland.

Waar hebben we de cijfers vandaan?

Verbruik: Spritmonitor, dieselprijs (2,101 per liter via United Consumers)

Verzekering: WA+, 40 jarig persoon uit Utrecht, 10 schadevrije jaren

MRB: provincie utrecht

Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet (A209)

€ 13.500

2008

135.000 km

Wat is het?

Een Mercedes-Benz! Tegenwoordig heb je de Mercedes-Benz CLE en eigenlijk is dit de voorloper ervan. Dat betekent dat de techniek gestoeld is op de C-Klasse, maar dat de auto uiterlijke kenmerken heeft van een E-Klasse. Ook het luxeniveau doet meer denken aan de E. In dit geval zijn we gegaan voor een heel erg late CLK met de ‘OM642’-motor, van na de facelift, want pre-facelift cabrio’s zijn er niet met diesel. Alleen de coupé, weet je dat ook weer.

Hoe rijdt het?

Extreem ontspannend. Ja, je kan ook een Saab 9-3 diesel cabrio youngtimer opzoeken, maar zoals @wouter zei: “waarom zou je in een minder goede auto gaan rijden?”. De CLK heeft een – voor zijn tijd- redelijke carrosseriestijfheid, een geweldige automaat en een heerlijke motor. De besturing is een tikkeltje afstandelijk en indirect, maar het past wel bij het concept van de auto. De motor is overigens best een krachtpatser: op de Autobahn kun je prima mee doen. Het is typisch zo’n zo’n auto waar je in stapt en vanuit een druilerig Staphorst in één ruk naar het zonovergoten Cote d’Azur rijdt. En niet meer terug.

Kosten Mercedes-Benz

Verbruik: 1 op 12,09

Brandstofkosten: € 507 p.m.

Gewicht: 1.705 kg

Motorrijtuigenbelasting: 176 p.m.

Verzekering: € 80 p.m.

Totaal: € 763

Onderhoudsprognose

Een Mercedes kán heel erg duur zijn in het onderhoud, maar dat hoeft zeker niet. Zeker niet als je een goed onderhouden exemplaar hebt. Natuurlijk, de kwaliteit van de kap moet je goed inspecteren, dat kan meteen duizende euro’s schelen. Zoek sowieso een ‘binnenstaander’. Er zijn genoeg villa’s in Zuid-Duitsland waar een pensionado een CLK in de garage heeft staan. Dan is de kapkwaliteit aanzienlijk beter. Bijkomend voordeel: minder roest. Hele late CLK’s van de tweede generatie ná de facelift hebben er veel minder last van, gelukkig. Verder is het een dikke auto met een dikke motor, dus ja, qua onderhoud moet je wel wat apart zetten.

Afschrijvingsprognose

Een Mercedes verkoop je altijd wel. Ook een diesel cabrio youngtimer. Of misschien wel juist. Het is namelijk nauwelijks te vinden en met de hoge brandstofkosten van tegenwoordig is een auto als dit relatief betaalbaar genieten. Natuurlijk koop je de auto om kilometers mee te maken en dan schrijf je wat meer af. Maar als je ziet dat exemplaren met 3 ton op de klok nog makkelijk voor 8 mille worden aangeboden, hoef je je geen zorgen te maken.

Alfa Romeo Spider 2.4 JTD Exclusive (939E)

€ 13.500

2007

105.000 km

Wat is het?

Ja, dit is een vreemde die we eventjes moeten toelichten. Eigenlijk is het een Alfa Romeo 159 Cabriolet. Een tweezits cabrio op basis van een platform dat bedoeld is voor een D- en E-segment auto komt namelijk niet veel voor. De Spider heeft voor zijn soort vrij zware botten. Deze Alfa Romeo is wel een plaatje: de auto is getekend door Giugiaro én Pininfarina deed de achterzijde en het dakmechanisme. De Spider is leverbaar met de motoren uit de Brera (de coupé versie), dus ja: ook een diesel. In dit geval een dikke sjaak met 5 cilinders en 200 pk.

Hoe rijdt het?

Eh, lastig te omschrijven. De besturing is heel erg fijn: direct, snel en met veel gevoel. De rest van de auto voelt nogal log. De carrosseriestijfheid is niet verkeerd voor het type auto. Dan is er de combinatie met de motor. @Wouter liet al ontvallen dat het waarschijnlijk de beste motor is voor deze auto. De 2.2 benzine is te licht en de 3.2 is vooral dorstig. De 2.4 JTD is een lekkere powerhouse met enorm veel koppel, de voorwielen kunnen het nét aan. Als GT is ‘ie trouwens uitstekend.

Kosten Alfa Romeo

Verbruik: 1 op 12,41

Brandstofkosten: € 494

Gewicht: 1.655 kg

Motorrijtuigenbelasting: 176 p.m.

Verzekering: 70 p.m.

Totaal: € 740

Onderhoudsprognose

Het is een Alfa Romeo, dus berg je maar! Hahaha. Klassieker Alfa Romeo-grappen. Nu zijn er wel bepaalde dingen waar je op moet letten. Het subframe voor roest snel, iets dat je kan oplossen door de motorafdekking te verwijderen. Ook de dorpels rotten snel. Motorisch is ‘ie gelukkig vrij sterk en de transmissie van de vijfcilinder is beter dan bij de vierpitters. Qua elektronica valt het overigens best mee hoe erg het is. Sowieso, over het algemeen wordt er veel netter omgesprongen met Spiders dan met 159’s. Iets waar je okaziekoper profijt van hebt.

Check hier ons Autoblog Aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige. Alfa Romeo Spiders zijn duur. Echt duur. Een Nissan 350Z Roadster of BMW Z4 van dit bouwjaar is veel goedkoper. Maar ja, dat zijn wel de modellen met een benzinemotor. Het is dus een beetje een gok. Er zijn te weinig Spider diesels te vinden om te zeggen hoe het gaat aflopen. Als we kijken naar de Brera, dan zul je er altijd nog ‘iets’ voor terugkrijgen aan het einde. Zelfs met 3 ton op de klok, zitten de vraagprijzen nu nog 5-7 mille. Dus een nette Spider met minder kilometers zal altijd meer opleveren.

Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro (8J)

€ 13.555 (specialist, Duitsland)

2012

130.000 km

Wat is het?

Een bijzondere combinatie. De Audi TT van de eerste generatie was er enkel met benzinemotoren, maar deze ‘8J’ kon je ook met een 2.0 TDI motor krijgen. Uiteraard dan wel de sterkste die ze hadden, met maar liefst 170 pk. Ook bijzonder is dat je altijd vierwielaandrijving hebt. Het is dus echt een cabrio voor de veelrijder die door weer en wind moet rijden. Pre-facelift modellen hebben altijd een handbak, pas later was een S Tronic automaat beschikbaar, maar die zijn nog geen youngtimer.

Hoe rijdt het?

Een effectief bommetje. Deze Audi is geen inspirerende rijdersauto als een Boxster ofzo. Maar er zijn wel een paar grote voordelen. Zo is de auto relatief compact en daardoor lekker makkelijk te plaatsen in het verkeer (of op leuke bochtige wegen). Dankzij de vierwielaandrijving heb je altijd grip en is de auto zo goed als foolproof. Het gewicht is in dit overzicht behoorlijk beperkt, dus je hebt ook niet zoveel power nodig (alhoewel 30 pk extra zeker niet onwelkom zouden zijn). Op de lange afstanden doet ‘ie het ook prima.

Kosten Audi

Verbruik: 1 op 15,27 km

Brandstofkosten: € 402

Gewicht: 1.405 kg

Motorrijtuigenbelasting: 137 p.m.

Verzekering: 65 p.m.

Totaal: € 604

Onderhoudsprognose

Hier komt een groot voordeel om de hoek kijken: want het is een Golf. Veel onderdelen van andere VAG-producten vandaan. Mocht er iets zijn met de kap, die is bij een Audi TT lekker eenvoudig qua opzet, dus een stuk goedkoper dan de dubbelgevoerde kappen voor vierzits cabrio’s zoals de CLK. Uiteraard zijn er de nodige aandachtspunten, die kun je in onderstaande video bekijken:

Afschrijvingsprognose

Het is uiteraard wederom een beetje koffiedik kijken, want wij kennen niemand met een TT Roadster diesel. En het kan zijn dat mensen die bewust een diesel cabrio youngtimer zoeken, liever een luxe vierzits cabrio hebben dan een sportieve tweezitter. Dat gezegd hebbende, een TT levert altijd wel geld op. Dus ook hier heb je maximaal een paar mille afschrijving per jaar.

YOLO: BMW 635d Cabriolet (E64)

€ 17.000

2008

150.000 km

Wat is het?

De ultieme diesel cabrio youngtimer! E-segment cabriolets komen niet veel voor en met een dieselmotor al helemaal niet. De basis is de 6 Serie coupé (die weer is gebaseerd op de 5 Serie E60 sedan). De kap is van stof, zoals het hoort. Mooi detail van deze dikke BMW is de achterruit, die klapt niet mee met de kap, maar blijft staan en dient als windvanger. Het was destijds de duurste diesel cabrio op de markt, houd dat even in het achterhoofd bij als we de kosten behandelen.

Hoe rijdt het?

Machtig. Nog altijd. Kun je nagaan hoe dit in 2007 geweest moest zijn. De motor is de bekende M57D30 met dubbele turbo, goed voor 286 pk en maar liefst 560 Nm. Met name dat koppel is hilarisch en handig. Om te rijden is die motor fijner dan de single-turbo units: de motor pakt eerder op en trekt langer door. Het is zeker geen sportauto, maar er zit wel degelijk balans in.

Kosten BMW

Verbruik: 1 op 10,91

Brandstofkosten: € 562

Gewicht: 1.835 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 189

Verzekering: € 135

Totaal: € 886

Onderhoudsprognose

Ja, dat is gewoon bijzonder, eh, bijzonder. Dit waren nieuw heel erg dure auto’s en de techniek hoort daarbij. Zorg ervoor dat je een zo keurig mogelijke auto hebt. 635d’s zijn geen auto’s waarbij je eventjes bespaart op het onderhoud. Het is niet zozeer dat het bijzonder onbetrouwbare auto’s zijn, maar er zit enorm veel op dat kapot erg duur is om te fixen.

Check hier het aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Eigenlijk net zoals de bovenstaande Duitse auto’s. Het is een beetje een vreemde markt, die van de diesel cabrio youngtimer. Als het youngtimer-aspect ooit komt te vervallen, dan wordt helemaal een lastige auto. Desondanks, dikke BMW’s zijn uiteindelijk altijd wel gewild. En omdat er nauwelijks dikke diesels meer zijn, kun je ze vaak best wel eenvoudig slijten.

Conclusie youngtimer diesel cabrio

Welke te kiezen? Afhankelijk hoeveel kosten je moet maken. Met die BMW 635d weet je dat je in elk geval véél kosten zal gaan maken. De Audi TT is een slimme keuze en voelt het minst aan als een youngtimer. Maar het kan zijn dat je net eventjes iets meer ruimte wenst voor een auto waar je zoveel in rijdt, dus is die gekke Alfa helemaal geen gek idee. Heb je per se een achterbank nodig, dan is die CLK de aangewezen topper (of een nette BMW 330d Cabrio E93). Een laatste optie is om heel eventjes te wachten totdat de Audi A5 Cabrio een youngtimer is. Dat is de ultieme diesel cabrio. Maar ja, Nicolas kennende zal die toch wel iets anders kopen, toch?

