Cabrio open gelaten? Zeg maar dag tegen verzekering

Een terugkerend probleem steekt in Duitsland de kop op. De makkelijkste vorm van diefstal vindt veel plaats: jatten uit een open cabrio.

Het is zomer, en de cabrio mag weer van stal. Handig! Of je rijdt natuurlijk al het hele jaar in een cabrio en nu kan het dak weer naar beneden, mag ook. Hoe dan ook, elke cabrio-rijder herkent het dilemma wat ontstaat als je hem ergens parkeert. Laat je het dak open (met de ramen dicht) omdat je de mensheid genoeg vertrouwt en je niet terug wil keren naar een sauna, of doe je het dak dicht zodat je hem kan parkeren als elke andere auto.

Verzekering

In Duitsland zitten verzekeraars met een probleem. Namelijk exact het probleem wat we net beschreven. Je kent vast het spreekwoord ‘gelegenheid maakt de dief’, en dat is precies wat er gebeurt. HUK-Coburg, de grootste verzekeraar van Duitsland, zegt jaarlijks bijna 2,2 miljoen euro uit te moeten keren voor diefstal omtrent cabrio’s. Het zorgt ervoor dat HUK-Coburg een gemene nieuwe regel toepast: dak open gelaten? Dan is het je eigen probleem.

Gelegenheid

Dat klinkt heftig, maar het gaat (te) vaak fout. De verzekeraar probeert zo mensen bewuster te maken van gelegenheidsdiefstal. Laten we wel wezen: als jij je cabrio met het dak open laat staan en je iPhone ligt erin, dan is het toch een beetje als een biefstuk in een tijgerkooi leggen en verwachten dat je bij terugkomst de biefstuk weer mee kan nemen.

Uitkeren

Ergens is het allemaal wel dus heel logisch. Overigens keert HUK-Coburg nog wel uit als je auto met het dak open in een garage (van jezelf) stond of als je het dak dicht doet. Je kan een verzekering afsluiten met extra dekking voor auto-onderdelendiefstal (denk aan navigatiesystemen die eruit gejat worden), maar dan wordt er wel kritischer gekeken naar hoe lang de auto ergens stond en wederom, of gelegenheid de dief maakte.

Headerfoto: Ferrari SF90 Stradale die wel zijn dak open laat, via @spotcrewda op Autoblog Spots.