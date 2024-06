Noord-Hollandse villa heeft speelgoed binnen én buiten

De wielen komen je tegemoet in deze villa in Aerdenhout.

Aerdenhout, klinkt al meteen deftig toch? Deftig is het zeker als we een virtueel bezoekje brengen aan deze woning. Wat ons vooral opvalt is de keuze van de bewoners om het speelgoed tentoon te stellen. Niet alleen veilig in de garage. Ook In de woning zelf is er ook ruimte voor speelgoed op ware grootte.

Villa Aerdenhout

Ware grootte, omdat het hier gaat om het echte werk. Nota bene in de sportschool staat een prachtige motorfiets met de iconische Repsol Honda livery. Een interessante plek om een tweewieler te stallen.

Wat zal hier de motivatie achter zijn? Je de peentjes zweten met de gedachte om buiten af te koelen op de motorfiets? Wie weet. Het uitzicht is in elk geval prachtig. Daar raak je wel gemotiveerd door om net dat extra beetje te geven.

De villa in Aerdenhout beschikt over een buitenzwembad, een dubbele garage en ruime parkeerfaciliteiten dankzij het terreinoppervlakte van 4.305 vierkante meter. Als daily driver zien we een Range Rover op de oprit staan.

In de garage staat nog een Audi en een Porsche 944. Een drie-auto-combinatie die eigenlijk wel een uitleg nodig heeft. Waarom twee SUV’s en een oude Porker? Voor de Porsche kunnen we vragen stellen aan @jaapiyo, maar onze Jaap zal niet zo gauw vrijwillig in een SUV stappen.

De woning zelf is lekker ruim van opzet, met dankzij het grote perceeloppervlakte zat ruimte om je heen. Voor de woning is een kleine rotonde met wat grint. Niet heel driftvriendelijk, want dan vliegen de steentjes tegen de muren en ramen. Asfalteren en het gummen kan beginnen. Minder chique, dat wel.

Een tophuis op een toplocatie. Want deze villa in Aerdenhout is niet ver rijden van Zandvoort vandaan. Deelnemen aan trackdays en vervolgens thuis de dag afsluiten met een barbecue en een duik in het zwembad. Klinkt niet verkeerd toch? Om die droom te verwezenlijken moet je 5,75 miljoen euro op tafel gooien. Of een goed bod uitbrengen. De woning bekijken kan op Funda.