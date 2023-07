Nieuwe Fisker wordt een supersexy elektrische cabrio

Het lijkt erop dat de Fisker Karma een waardig vervolg krijgt, in de vorm van deze elektrische GT.

Een automerk runnen is natuurlijk een hele andere tak van sport, maar ontwerpen kan Henrik Fisker in ieder geval wel. Bij de Fisker Karma lag het zeker niet aan de looks. De Fisker Ocean is even wat minder spannend, maar ja, een cross-over is nu eenmaal een verplicht nummer. Gelukkig heeft Fisker óók een GT in de pijplijn zitten: de Ronin.

De Fisker Ronin (vernoemd naar de film) belooft een hele interessante auto te worden. Niet zozeer qua prijs, maar wel qua type auto. Het wordt namelijk een elektrische vijfzits cabrio. Elektrische cabrio’s zijn sowieso al zeldzaam, laat staan elektrische cabrio’s met vijf zitplaatsen.

We wisten al dat deze auto in de pijplijn zat, maar Henrik Fisker deelt nu via Instagram een teaserplaatje (zie headerfoto). Daarop is de auto al vrij duidelijk in beeld. Wat we zien bevalt ons wel: de Ronin belooft een gestrekte auto te worden met fraaie proporties.

Als je goed kijkt zie je dat de Fisker Ronin een bijzondere deurconstructie krijgt: het wordt een vierdeurs cabrio. De achterste deuren zijn echter geen volwaardige deuren. Waarschijnlijk worden dit halve suicide doors á la Mazda RX-8.

Uit het plaatje kun je al afleiden dat de Ronin een flinke sloep wordt. Fisker bestempelt de auto dan ook niet als sportwagen, maar als GT. Waarschijnlijk krijgt de auto ook een loodzwaar accupakket, want Fisker belooft een ongekende range van 600 mile. Dat is omgerekend 966 (!) km. Dit is wel een claim in de categorie ‘eerst zien dan geloven’.

Of de Fisker Ronin nu 966 km range krijgt of niet, een elektrische cabrio is in ieder geval een welkome afwisseling. Zeker eentje die ontworpen is door Henrik Fisker. Als het goed is weten we volgende maand meer, want de onthulling staat voor 3 augustus gepland.