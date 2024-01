Helaas: ook Volkswagen kapt met cabrio’s

Volkswagen was een van de laatste normale fabrikanten die nog een cabrio leverde, maar ook zij geven er de brui aan.

Het gaat wat ver om te zeggen dat de cabrio een uitstervend ras is, maar de betaalbare cabrio is zeer zeker een uitstervend ras. Voor minder dan 40 mille heb je tegenwoordig geen cabrio meer en het aantal cabrio’s onder de 50 mille is ook op één hand te tellen.

Een van de weinige cabrio’s voor de ‘gewone man’ is de Volkswagen T-Roc Cabrio. Dat is natuurlijk een raar ding omdat het een SUV is, maar het ten minste wel een echte cabrio. Volkswagen gaat dus door waar Ford, Opel, Peugeot en Renault al lang gestopt zijn.

Helaas hebben we slecht nieuws voor de cabrioliefhebbers in ons midden: ook Volkswagen gaat er binnenkort de brui aan geven. Volgend jaar maakt de nieuwe T-Roc zijn opwachting en die zal niet meer als cabrio komen. Dat is geen verrassing, maar dit betekent dus wel het einde van Volkswagens met een open dak.

Het leek er trouwens al op dat dit in 2019 het geval zou zijn. Toen ging namelijk de Beetle Cabrio uit productie, wat op dat moment nog de enige cabrio was van Volkswagen. In augustus van dat jaar verrasten de Duitsers echter vriend en vijand met de T-Roc Cabrio.

De reden dat Volkswagen er nu een punt achter zet laat zich raden: de markt voor cabrio’s is te klein, aldus ontwikkelingsbaas Kai Grunitz. Voor wat het waard is: de T-Roc Cabrio was vorig jaar wel de op één na bestverkochte cabrio van Europa, met 11.693 verkochte exemplaren. Dat was echter maar 6% van de totale verkopen van de T-Roc.

We zijn voor de gelegenheid ook nog even in de data van de RDW gedoken voor de Nederlandse cijfers. Wat blijkt? Er staat op dit moment 1.275 exemplaren op Nederlands kenteken. Dat valt niet eens tegen.

Is de T-Roc Cabrio een auto die we enorm gaan missen? Dat niet, maar de teloorgang van de betaalbare cabrio is natuurlijk betreurenswaardig. De Mini Cabrio en de Mazda MX-5 zijn straks de enige cabrio’s die nog een beetje bereikbaar zijn.

