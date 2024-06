638 pk sterke SUV is níét de baby G-Klasse (maar wel bijna)

Ook al lijkt ‘hoekig’ een thema te zijn van deze kleine SUV, het is geen G-Klasse. Wel een Mercedes, soort van. Welk merk verwacht jij dat deze kekke SUV gaat uitbrengen?

Het is een veel gehoord verhaal rondom nichemerken: waarom gaan die nu ook SUV’s bouwen? Het antwoord, ook al vinden autofanaten dat geen fijn antwoord: geld. We zitten in een periode dat er geld verdiend moet worden en dat betekent dat nicheproducten even in de ijskast gezet moeten worden en er voor de massa gekozen moet worden. En als het kan, elektrisch.

Smart

Het zijn niet alleen sportautomerken die zo’n strategie kiezen, neem bijvoorbeeld Lotus met hun grote Chinese samenwerking. Nee, ook Smart koos eieren voor hun geld. Het kekke micro-autootje van Mercedes probeerde nog elektrisch te overleven, maar dat werd ‘m niet meer. Sindsdien werkt Mercedes samen met Geely om EV-crossovers uit te brengen. De #1 was nog wel koddig, maar de meest recente #3 is een typisch Chinese rijdende zetpil.

Smart #5

Des te leuker is het dat er nu een Smart komt die in plaats van een stadsautootje probeert te zijn, het SUV-segment een beetje leuk probeert te maken. De Smart #5 werd al een tijdje geleden onthuld als een concept en het ding was eigenlijk best tof. Mercedes wilde een baby G-Klasse? Hier, heb je er één.

De Smart #5 wordt binnenkort volledig onthuld, maar dankzij het Chinese Ministery of Industry and Information Technology (MIIT) hebben we nu een voorproefje van de versie zonder ruige randjes. Ja, daar wordt ‘ie ietsje braver van. Maar geef toe: het heeft iets. Dat bonkige, hoekige design is best geinig.

Enorm

Is het een echte Smart? Nee, dat niet. Het ding is meer dan 4,7 meter lang met een wielbasis van 2,9 meter. De grootste velgen meten 21 inch! Daar hoef je niet van te verwachten dat ze zoals de ForTwo en Roadster een steekpatroon met drie bouten hebben. En omdat het een EV is, komt er ook nog eens een gewicht van 2.450 kg om de hoek kijken.

638 pk!!

Om deze giga-Smart voort te stuwen kan je kiezen tussen twee gradaties achterwielaandrijving en twee gradaties vierwielaandrijving. Deze bieden respectievelijk 335, 358, 579 en 638 pk. Ja, dat lees je goed: 638 pk. Gecombineerd met een batterijpakket van 100 kWh moet je er volgens de Chinese WLTP-methode zo’n 700 kilometer rijbereik mee halen.

Om te concluderen: nee, het is geen Smart. Want als het een echte Smart zou zijn, zou het merk er komend jaar drie verkopen (aan hun eigen personeel) en op de fles gaan. Bovendien belooft Smart dat zodra deze SUV’s hun werk doen, er ruimte is voor een ‘klassieke’ Smart in de lagere segmenten. Dus laten we gewoon het vlees keuren op basis van het vlees, en dan is er eigenlijk niet belachelijk veel mis met de Smart #5. Laat maar komen! (via MIIT en CarNewsChina)