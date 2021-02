Cadillac CT5-V Blackwing met 677 pk voelt onwerkelijk - Autoblog.nl

Anno 2021 met een hele dikke sedan op de markt komen, is dat ongepast? Bij Cadillac vinden ze het wel mooi met deze CT5-V Blackwing.

Geloof het of niet, maar ook aan de andere kant van de plas zijn dikke motoren een uitstervend ras. De topmodellen van Dodge en Chevrolet met 700 pk+ V8-en zullen ongetwijfeld geen nieuwe generatie krijgen. Das war einmal zou ik bijna willen zeggen, maar dat klinkt wat gek als we het over musclecars hebben.

Cadillac CT5-V Blackwing

Cadillac komt op de valreep ook met een topmodel van de CT5 én de CT4. We beginnen met de CT5, omdat deze het leukste is. Onder de kap van deze sedan ligt een 6.2-liter grote V8 met supercharger. De Blackwing is goed voor 677 pk en 893 Nm koppel. Standaard (!) is het blok gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Een automaat behoort tot de opties. In het gunstigste geval sprint je in minder dan vier seconden naar 100 km/u. Ja, tractie is ver te zoeken met zo’n auto. De topsnelheid ligt op 322 km/u. Prijzen voor de Cadillac CT5-V Blackwing beginnen bij 84.990 dollar.

Cadillac CT4-V Blackwing

Deze Amerikaanse autofabrikant stelt niet één, maar twee topmodellen aan je voor. Een maatje kleiner en een tikkie minder bruut is de Cadillac CT4-V Blackwing. Met 478 pk uit een twinturbo V6 en 602 Nm koppel is het nog altijd weinig klagen natuurlijk. Ook hier is standaard sprake van een handbak, een 10-traps automaat is een optie.

Het grappige is dat beide auto’s in de sprint niet eens zo veel van elkaar verschillen. Ook deze CT4-V moet in minder dan vier seconden 100 km/u op de teller hebben staan. De topsnelheid is met 304 km/u tevens niet lullig te noemen. Het is makkelijker instappen opzichte van de Cadillac CT5-V Blackwing. De CT4-V Blackwing heeft namelijk een vanafprijs van 59.990 dollar.