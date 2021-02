Cadillac wordt summum van relaxt rijden met voetmassage - Autoblog.nl

Super Cruise aan, stoel op ventileren of verwarmen en vervolgens op vele plekken gemasseerd worden. Vooral dat laatste wil Cadillac eens wat creatiever op inspelen met een voetmassage.

Het verschil in wat elke markt wenst van een auto kan erg uiteen lopen. Overal ter wereld droomt men van een BMW of Mercedes, terwijl wij kieskeurige Europeanen nog niet echt warmlopen voor ‘premiummerken’ van andere markten. Genesis probeert het voorzichtig, Infiniti heeft de hoop al opgegeven en Acura heeft ook niks met Europa te maken.

Amerikaanse luxe

Een merk wat hier ook van het toneel is verdwenen is Cadillac. In de tijd van grote sleeën was Cadillac juist de koploper in zijn segment. In Europa, helemaal in Nederland, kan het merk niet het alternatief zijn op de gevestigde orde zoals het in de VS gaat. En om de auto’s nou af te schrijven op hun ‘plastic fantastic’ manier van bouwen, is ook niet helemaal meer aan de orde. De schermen in de nieuwe Escalade doen niet onder voor een Mercedes en qua features zit het ook snor. Super Cruise, de GM-versie van Tesla’s Autopilot, schijnt één van de beste autonome systemen van het moment te zijn. Dat klinkt allemaal puik.

Voetmassage

De Amerikanen hebben al voldoende redenen om een Cadillac te overwegen. Als je houdt van het comfort in je auto, komt daar een reden bij. Cadillac heeft bij het USPTO een patent aangevraagd op ‘Vehicle Foot Massage System in Vehicle Floor’. In simpele taal: Cadillac wil een voetmassage implementeren. Iets wat je niet wist dat je nodig hebt, en misschien heb je het ook wel niet nodig. Het systeem is erg simpel: wat in de rugleuning van een massagestoel zit, krijg je nu ook bij je voeten. Zo kun je tijdens het rijden elk lichaamsdeel lekker verwend krijgen. Dát is relaxt!

Gebruik?

Er zijn nog een paar vragen waar vanuit het patent van Cadillac voor de voetmassage geen antwoord op wordt gegeven. Zoals plaatsing: zou dit op de bestuurdersstoel passen? Daar zou je immers je voeten op de pedalen moeten hebben. Het zou logischer zijn voor passagiers, helemaal achterpassagiers als het systeem zijn weg vindt naar de CT6. Ook is niet bekend of je het systeem kunt gebruiken met je schoenen aan: een massage lijkt het lekkerst op blote voeten. Dat is ook niet altijd even fris in je auto.

We gaan het zien: Cadillac heeft het patent op de voetmassage, houdt dus goed de nieuwe modellen in de gaten om te weten welke het als eerste krijgt. (via USPTO)