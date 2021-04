Cadillac Lyriq officieel, afscheid ICE aangekondigd - Autoblog.nl

We konden in conceptvorm al van de Cadillac Lyriq genieten, maar dít is de officiële versie! Ook deelt Cadillac dat ze afscheid nemen van de Internal Combustion Engine, of ICE. Yep: Cadillac wordt een EV-merk.

Een tijdje geleden kregen we voor het eerst de Cadillac Lyriq te zien. Dat was een concept SUV die de eerste EV van Cadillac moest worden. Het concept was aardig ‘in your face’ met een bijzonder design en ook al gelijk een mooie plek in de markt. Hij zou namelijk goedkoper worden dan de Tesla Model X.

Officieel

We kunnen ‘concept’ weglaten: dít is de Cadillac Lyriq. De eerste EV van Cadillac die volgend jaar op de markt moet komen (Amerikaans modeljaar 2023). Gelukkig voor de fans van het concept: hij wijkt er niet veel vanaf. Vooral de bijzondere verlichting valt op, bijvoorbeeld in de grille of de bijzondere achterlichten. Zoals we bij andere merken zien, zijn de lichten geanimeerd. Deze kunnen dus een lichtshow geven bij bijvoorbeeld het ontgrendelen van de auto.

Specs

Een uniek design is de Cadillac Lyriq dus sowieso, maar is het ook wat? Voor zijn geld valt het allemaal niet tegen. De Cadillac Lyriq moet namelijk alles vanaf 59.990 dollar (49.930 euro) kosten. Voor dat geld krijg je een batterijpakket wat 100 kWh groot is. De aandrijving gaat middels twee elektromotoren op de achterwielen. De totale kracht is 340 pk en 440 Nm en de koek is qua actieradius pas op bij 300 mijlen (482 km). Lekker gemiddeld zonder belabberd slecht te zijn, zoals gezegd helemaal voor het geld.

Interieur

De Escalade kreeg van Cadillac al een bijzonder modern interieur mee en de Lyriq gaat nog een stapje verder. Uiteraard komt de elektrische SUV ook met Cadillac’s eigen versie van het Hyperscreen wat we in de Mercedes EQS zagen. Goed, iets minder excentriek dan. Het scherm van Cadillac staat op ongeveer het halve dashboard en is één groot gebogen OLED-paneel. Het scherm meet 33 inch en kan een miljard kleuren weergeven. Nodig heb je het niet, maar indrukwekkend is het wel. Ook qua luxe mis je niks met een premium audio-installatie door AKG en Super Cruise: Cadillac’s rivaal voor Tesla Autopilot.

Afscheid ICE

De Cadillac Lyriq komt in 2023 op de markt, ons continent slaat hij trouwens over. Wel paart Cadillac de aankondiging van de elektrische SUV met een andere aankondiging. Cadillac gaat afscheid nemen van de ICE, de Internal Combustion Engine. In 2030 worden er geen Cadillacs meer verkocht met een verbrandingsmotor. Vandaar dat de Lyriq binnenkort bijval krijgt van een rits elektrische modellen die het merk binnenkort gaat aankondigen.

Dat zei Vicepresident van Cadillac Rory Harvey op het lanceerevenement van de Cadillac Lyriq. Ook betekent dit dat elke vanaf nu geïntroduceerde Cadillac een EV wordt. Het lijkt er dus op dat de nieuwe CT4 V en CT5 V uiteindelijk als laatste wapenfeit voor de benzine-Cadillacs dienen. Overigens wordt de eerst volgende nieuwe onthulling de Cadillac Celestiq, een grote elektrische sedan die naar verluidt op de Cadillac Escala concept gaat lijken. Qua styling zeker geen slecht idee.