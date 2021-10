Dit is de goedkoopste Cadillac ATS van Marktplaats

Moeten we in deze oververhitte okkaziemarkt misschien zoeken naar iets waar niet iedereen aan denkt? Met die vraag in het achterhoofd, nemen we vandaag een blik op de goedkoopste Cadillac ATS van Marktplaats!

Een dikke BMW 3-Serie kopen is eigenlijk nooit echt een verkeerde optie. Het probleem is alleen, dat iedereen dat ook weet. De Dreier is al decennia een van de meest gezochte modellen op websites voor okkazies als Marktplaats. Al die vraag drijft de prijzen op, zeker in de huidige oververhitte markt. Misschien is het dus meer dan ooit tijd om naar alternatieven te zoeken.

Want ja, die waren er wel, zeker in de afgelopen jaren. De 3-Serie was altijd de absolute maatstaf in zijn klasse, zeker als het op het kernpunt rij-eigenschappen aankwam. Maar juist dat laatste, was bij de F30 generatie volgens de puristen wat minder op orde. Met name de preliftversie was een beetje soft geworden.

BMW was wellicht figuurlijk ook een beetje te comfortabel geworden met haar positie in de markt. Men wist in München dat ze op het sportieve vlak niet per se hoefden te vrezen voor ondersturende Audi’s en comfy Mercs. De sportieve rijder zat sowieso al in de tas, dus door iets op te schuiven naar de comfortabele kant, kon men misschien nóg meer klanten binden.

Het soft worden van de Dreier, viel echter samen met de introductie van enkele extra scherpe RWD-concurrenten uit onverwachte hoek. Jaguar kwam met de XE, Alfa Romeo bracht de Giulia op de markt en nóg iets exotischer in deze contreien was de Cadillac ATS. Alledrie werden door serieuze journalisten neergezet als auto’s die stiekem gewoon beter reden dan de koning van het segment.

Maar ja, het gebrek aan premium iDrive en misschien toch ook de relatieve onbekendheid, maakte weer eens onbemind. BMW maakte de Drie met de facelift van de F30 en vervolgens met de G20 gewoon weer wat scherper, terwijl de frisse nieuwigheid er bij de nieuwe pretendenten al snel weer een beetje af was. Het is gewoon ontzettend moeilijk om in deze markt een voet tussen de deur te krijgen. Lexus probeert dat al langer met de IS, wat zeker in eerste instantie een soort Japanse 3-Serie kloon was. Maar ook de Japanners hebben in Europa maar matig succes.

Niet getreurd echter, want je zou zeggen dat dit alles voor epische occasions moet zorgen die lekker afgeschreven zijn. Helaas heeft collega @willeme al laten zien dat de realiteit anders is. Een mooie Giulia op benzine, vind je gewoon nog steeds niet voor minder dan 25.000 Euro. De Jaguar XE is ietsje maar niet veel goedkoper en zoals we vandaag ondervinden op Marktplaats, is ook de Cadillac ATS geen Schnäppchen.

Het goedkoopste exemplaar is dit exemplaar uit 2015 en de vraagprijs bedraagt 22.900 Euro. De beige kleur geeft de auto een ietwat saai maar ook ingetogen en chique uiterlijk. Binnenin vind je zwart leder en een interieur dat doet denken aan een luxe Opel. Op zich niks mis mee en ook niet heel gek, daar naast Cadillac ook Opel destijds nog deel uitmaakte van General Motors.

Onder de kap huist een 2.0 Turbo met 277 pk, die gekoppeld is aan een automaat. De ATS staat net als de Camaro uit die tijd op GM’s veelgeprezen Alpha platform en stuurt daarmee zoals ook wij ondervonden puik. Op de teller van dit exemplaar staan pas 64.755 kilometers. De auto is origineel geleverd in Nederland en kan dus nog wel even vooruit. Toch maar het geld op tafel leggen en kopen dan?