Cadillac richt pijlen op GLS 63 met retedikke Escalade V

Het escaleert volledig uit de hand met die dikke SUV’s.

Anno 2022 draait alles om het milieu, maar intussen worden er nog in grote aantallen lompe mega-SUV’s verkocht. In Europa, maar natuurlijk vooral in de VS, waar ze geen genoeg krijgen van dit soort auto’s.

Een full-size SUV is per definitie overdaad, maar je kunt er altijd nog een schepje bovenop doen. Mercedes biedt als een van de weinige merken ook een performance versie aan in dit segment. We hebben het dan over de Mercedes-AMG GLS 63, met een 612 pk sterke biturbo V8.

In de VS doet Cadillac al jarenlang goede zaken met de nóg grotere Escalade. Deze auto neemt gretig aftrek bij rappers en andere figuren die het graag breed laten hangen.

Speciaal voor deze doelgroep komt Cadillac nu voor het eerst met een performance versie van de Escalade. Dat betekent dus dat Cadillac’s über-SUV de V-badge krijgt. Die kennen we natuurlijk van auto’s als de CTS-V en de STS-V, die ooit gewoon in Nederland te krijgen waren.

Cadillac deelt vandaag de eerste beelden van de Escalade V. We kunnen alvast concluderen dat de Escalade V een bijzonder imposante auto is om te zien. Met de gigantische zwarte grille en de extra agressieve voorbumper krijg je de schrik van je leven als deze auto in je binnenspiegel verschijnt. Ook het achteraanzicht mag er zijn, met vier knoeperts van uitlaten.

Helaas blijft het voor nu bij plaatjes, want de specificaties houdt Cadillac nog voor zich. Er zal ongetwijfeld een V8 in komen te liggen, maar hoeveel vermogen deze gaat leveren blijft nog een verrassing. Cadillac belooft in ieder geval ‘power like never before’, dus dat klinkt veelbelovend. De meest krachtige versie van de Escalade levert momenteel 420 pk. Dat is leuk, maar dat kan natuurlijk beter.

Als de Cadillac een beetje partij wil zijn voor de GLS 63 moeten ze toch richting de 600 pk gaan. De techniek hebben ze in ieder geval in huis, want de CT-5 Blackwing is goed voor 677 pk. In het voorjaar weten we meer, want dan wordt de Cadillac Escalade V in zijn geheel onthuld.