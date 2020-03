Retro-racers zijn hot!

De vintage geïnspireerde-racers komen tegenwoordig rechtstreeks uit de fabriek rollen

Na de conceptmotor op de EICMA 2018 kwam MV Agusta in 2019 met de onthulling van het productiemodel van de Superveloce 800 én de Superveloce Serie Oro. Waar de trend begon met het zelf bouwen van café-racers, zien we nu deze stijl met of zonder (halve) kuip rechtstreeks bij motorfabrikanten. Bij MV Agusta de Superveloce 800, een moderne 2020 motor met een klassieke uitstraling die wij deze zondagochtend eens goed onder de loep gaan nemen. Ook Triumph blijft niet achter op het gebied van café-racers met de Thruxton TFC en heeft zelfs een speciale customafdeling.

Techniek

De Superveloce nam het hart van de F3 800. De drie-in-lijn (798 cc) levert 148 pk met een maximaal koppel van 88 Nm bij 10.600 toeren. Ondanks dat deze motor verpakt zit in een klassiek jasje is hij voorzien van moderne techniek. Zo is hij voorzien van 4 rijmodi, waarvan een aanpasbaar door de berijder. Zelfs een up/down quickshifter en 8 niveaus van tractiecontrole zijn aanwezig.

Vintage racer look

Ook aan klassieke details is op de Superveloce 800 geen gebrek. Zo is bij de Serie Oro (de duurdere versie) de tankdop voorzien van een lederen band, heerlijk retro. De LED koplamp is voorzien van een aluminium ring. En die ring deed mij denken aan een andere moderne klassieker die mijn aandacht trok. De Triumph Thruxton TFC is namelijk ook een moderne fiets met een klassiek jasje én een opvallende ronde koplamp.

Specificaties

De 4 zuigers in de remklauwen moeten de 173 kilo wegende motor en natuurlijk het gewicht van de berijder veilig tot stilstand weten te brengen. Iedere cilinder is voorzien van een ‘uitlaat’. Het design met een pijp aan de linkerkant en twee rechts zorgt ervoor dat de motor lekker opvalt. Mocht je gaan voor de Serie Oro krijg je er een SC Project versie van de uitlaat en 5 pk extra op. Op het TFT scherm kun je naast jouw snelheid ook via bluetooth jouw favoriete liedje selecteren. Het gaat zelfs nog een stapje moderner met de MV ride app. Hiermee kun je instellingen van mappings, tractiecontrole en de quickshifter van de Superveloce aanpassen. Ik durf te wedden dat dat niet aanwezig is op de meeste zelfbouw café-racers.

Serie Oro

Ik heb haar naam al een aantal keer laten vallen, de Serie Oro doet er nog een schepje bovenop. Bij het hogere prijskaartje horen ook de premium materialen. De Serie Oro is voorzien van een gouden DID-Gold ketting, de kuip is van volledig carbon en de aluminium ring rond de koplamp is CNC gefreesd. De spaakvelgen zijn ook voorbehouden aan de Serie Oro. Een unieke uitvoering want er zijn er maar 300 geproduceerd. Zelfs de kleurencombinatie van Pearl Shock Red met Ago Silver en Carbon is uniek.

De prijs

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Bij de Serie Oro hoort een premium prijskaartje van 32.089 euro. Voor de ‘normale’ versie geldt een vanafprijs van 23.389 euro. Voor wie Ago Red met Ago Silver een te voorspelbare kleurencombinatie voor de MV Agusta Superveloce vindt maakte MV Agusta deze week een nieuwe kleurencombi bekend. De plaatjes van Metallic Carbon Black met Metallic Dark Gray trokken meteen onze aandacht. Ik probeer objectief te blijven maar wat een combinatie met die gouden velgen en het gouden frame!

De tegenhanger

Anno 2020 zijn er nog veel meer café-racers te vinden die zo van de fabricageband zijn gerold. De ronde koplamp van de Superveloce deed mij meteen denken aan de Triumph Thruxton TFC. TFC staat voor Triumph Factory Custom, iets speciaals rechtstreeks vanuit de fabriek. Triumph is trouwens goed in staat om in te spelen op de toenemende vraag naar custom café-racers. In de fabriek is namelijk een speciale werkplaats met ontwerpstudio om hier speciale motoren voor onder andere films en beroemdheden te maken.

Terug naar de Thruxton TFC. De 1.200CC tweecilinder heeft 109 pk en een koppel van 115 Nm bij 4.850 TPM. Ook de Thruxton heeft een speciaal uitlaatsysteem. Vance&Hines heeft gezorgd voor de titanium dempers met -je raadt het al- carbon eindkappen. De TFC is 5 kg lichter dan de Thruxton R en heeft door een aangepast motorblok 10 pk meer.

Overeenkomsten

Net zoals de Superveloce Serie Oro is de Thruxton TFC gelimiteerd. Er zijn slechts 750 exemplaren, ieder met een individueel nummer in de kroonplaat. Er zijn nog meer overeenkomsten tussen de Superveloce Serie Oro en de Thruxton TFC. De TFC heeft namelijk ook een carbon kuip. Zelfs het gefreesde aluminium is bij de Triumph terug te vinden in onder andere de kroonplaat en de olievuldop. En ook de spaakwielen kennen we al van de Serie Oro.

De Thruxton is op zijn uiterlijk na helemaal bij de tijd. Zwarte accenten moeten hem een stoere look geven, zo zijn de Öhlins veren en de motorafdekking zwart. De TFC is in een kleur beschikbaar, Carbon Black. Ook bij deze motorfiets zorgt zwart met goud voor een heerlijke combinatie. Gouden belijning, badges en zelfs een gouden ketting.

Toch heel verschillend

De Triumph Thruxton heeft met rain, road en sport maar drie rijmodi. De Thruxton TFC heeft hiermee niet de mogelijkheid om de modus zelf in te stellen. Het prijskaartje wat aan deze unieke motor hangt is wel een stuk lager dan de Superveloce 800 Serie Oro. Voor de Thruxton TFC moet je namelijk ‘maar’ 24.500 euro neerleggen. Je krijgt er dan een unieke motorfiets voor terug. De Superveloce Serie Oro is met 32.089 euro wat luxer maar wel een heel stuk duurder. Een dure café-racer dus.

Ben jij ook verliefd op de gouden accenten op deze ‘retro-motorfietsen’ in een nieuw jasje?