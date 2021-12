Aan deze MV Agusta F4 750 Serie Oro kleeft treurig verhaal

Prachtige machine toch, zo’n MV Agusta F4 750 Serie Oro? Aan dit specifieke exemplaar kleeft echter wel een treurig verhaal.

Nou ja, treurig. Het is maar vanuit welk perspectief je naar dit Italiaanse raspaardje kijkt. Vanuit de motorfiets gezien is het geen leuk verhaal. Dit prachtige stukje techniek heeft namelijk nooit gereden. Nooit! Hij staat al sinds 2000 – zijn bouwjaar – stil. De kilometerstand staat nog altijd op 0. Nul. Daardoor heeft deze machine nooit kunnen laten zien wat ie in zijn mars heeft.

Gouden zet!

Als je kijkt via een financiële bril, dan was het natuurlijk een gouden zet om de kilometerstand bewust op nul te houden. Want dat werpt nu zijn vruchten af. Dit specifieke exemplaar wordt aangeboden bij Iconic Motorbike Auctions. Sterker nog: de veiling loopt af op woensdag 29 december. Gezien de lage kilometerstand, of juist het gebrek aan kilometers, wordt er op het moment van schrijven al een stevige 37.600 dollar geboden op deze MV Agusta. Die prijs loopt naar verwachting nog verder op.

Nummer 223

Is deze supersporter dan echt zo bijzonder? Jazeker! De introductie van de MV Agusta F4 in 1998 was namelijk direct de wederopstanding van MV Agusta. Het eerste model dat in mei 1999 op de markt verscheen was deze F4 750 Serie Oro, gelimiteerd op slechts 300 exemplaren. Het specifieke exemplaar in dit bericht is nummer 223 uit de serie van 300. Het is misschien wel het enige exemplaar zonder ervaring.

F4 ontworpen door Massimo Tamburini

Wat maakt de machine bijzonder? Allereerst het design. Dat ziet er toch hemels uit? De F4 is een creatie van Massimo Tamburini, de legende die de Ducati 916 op de wereld heeft gebracht. Hij ontwierp de machine in het traditionele rood/zilveren kleurenschema van MV Agusta’s van weleer. Ook aan de kenmerkende vier uitlaten onder het kontje werd gedacht. De F4 leek zijn tijd zo ver vooruit dat hij werd gebruikt in de film I, Robot uit 2004 – die zich afspeelt in 2035. De Italiaan zag er in die film niet misplaatst uit, toch?

Magnesium

Check ook componenten als de achterbrug, de zijplaten op het frame en de wielen. Die zijn gemaakt van magnesium, afgewerkt met geanodiseerd goud. Vandaar ook de naam ‘Oro’, wat in het Italiaans ‘goud’ betekent.

Ook veel carbon

Alle gespoten onderdelen, zoals de kuip, de buddyseatcover en het voorspatbord zijn gemaakt van carbon. Door al die exclusieve materialen weegt de MV Agusta F4 750 Serie Oro droog slechts 180 kilogram. Tel daar de 124 trappelende peekaa’s van de 749 cc vier-in-lijn bij op en je hebt gegarandeerd vuurwerk.

Na koop direct in de kist

Een buitenkansje dus, deze MV Agusta F4 750 Serie Oro nummer 223. Wel een kleine kanttekening: door het gebrek aan kilometers loopt deze motorfiets op dit moment niet. De oorspronkelijke eigenaar kocht hem nieuw, liet de dealer hem een eerste beurt geven en plaatste de MV Agusta direct daarna weer in een veilige kist waar hij hem jarenlang in bewaarde. Om hem rijdend te krijgen, moet je denken aan complete vloeistofspoeling, een nieuwe batterij en een vers setje rubber. Er heeft nog nooit benzine in de tank gezeten.

Deze MV Agusta bevindt zich momenteel in Bridgehampton, New York en beschikt over een originele Cagiva MSO (manufacturers statement of origin).

