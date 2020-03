AB Gemist: A45 AMG, rijden op het F1-circuit van Zandvoort en meer

Van het ene uiterste naar het ander. Van een hele snelle Mercedes-AMG, tot een volledig elektrische Renault Twingo. En we reden de eerste kilometers op het nieuwe circuit van Zandvoort.

Drukke week achter de rug? Er is een kans dat je deze week een video van ons hebt gemist. Gelukkig ben je met Autoblog Gemist weer helemaal bij. We begonnen de week met de nieuwe Renault Twingo Z.E. De hatchback uit Frankrijk gaat elektrisch! Verder hadden we de idioot snelle Mercedes-AMG A45 S in de test.

In de Mijn Auto’s van deze week hadden we een Abarth 500 en een BMW M3 in de hoofdrol. Met onze DS 7 Crossback reisden we af naar Parijs in Frankrijk om een bezoek te brengen aan het hoofdkwartier van DS Automobiles. Autoblog kon ook als één van de eersten kilometers maken op het kersverse F1-circuit van Zandvoort. Je ziet het allemaal in de video’s hieronder.

In Parijs maken we kennis met de gloednieuwe Twingo Z.E. Een kersverse aanvulling op het elektrische gamma van Renault. De EV beleeft zijn debuut op de Autosalon van Genève.

Maandag 24 januari – Renault Twingo Z.E. – je nieuwe elektrische auto?

Maandag 24 januari – Mercedes-AMG A 45 S rijtest

We reden met de dikste A-klasse die je kunt kopen: de AMG A 45 S. Deze super hatch levert maar liefst 421 pk uit zijn tweeliter viercilinder turbomotor.

Woensdag 26 januari – Mijn Auto: Abarth 500 van Danny

De Abarth 500 is een toffe Italiaanse hot hatch. Helemaal als je wat extra uit het blok weet te halen. Dat is precies wat er is gedaan met deze Abarth van Autoblog-lezer Danny.



Donderdag 27 januari – Naar het hart van DS Automobiles met de DS 7 Crossback

We stapten in onze DS 7 Crossback duurtester en reden naar de DS studio in Parijs. Het hart van DS Automobiles. We maakten daar nader kennis met het Franse automerk. Designer Ivo Groen praat ons bij.



Donderdag 27 januari – Rijden op het nieuwe F1-circuit van Zandvoort!

Aan boord van een BMW 3 Serie E36 van Veronica Verkeersschool rijden we over het gloednieuwe F1-circuit van Zandvoort.



Zaterdag 29 januari – Mijn Auto: BMW M3 van Fevzi

Dit is de witte BMW M3 van Autoblog-lezer Fevzi. Voor hem is dit zijn droomauto. Het gaat hier om de E92 met zijn atmosferische 4.0 V8, goed voor 420 pk.