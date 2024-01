Californië wil ELKE AUTO elektronisch limiteren

Je kan niet te hard rijden als je auto echt niet harder kan: dat en meer stelt een senator in Californië voor.

Om het even heel simpel te zeggen: men rijdt te hard omdat het kan. Als jij een 600 pk sterke auto met een top van 300 km/u hebt, is het enige wat jou ervan weerhoudt om ook zo hard te rijden je eigen wilskracht. Waar hopelijk zaken als reactievermogen als het fout gaat of in ieder geval de hoogte van een snelheidsboete op dat soort snelheden meewegen in de overweging. Maar zoals gezegd: als je het gas intrapt, doet je auto het wel. In Californië kan dit wel eens gaan veranderen.

Californië gaat auto’s elektronisch limiteren

Senator Scott Wiener (niet lachen) lanceert een wetsvoorstel wat samengevat is onder de pakkende afkorting SAFER. Dit staat voor Speeding and Fatality Reduction on California Streets. SAFROCS was kennelijk al bezet. Gekheid terzijde, ze gaan hardrijden rigoureus aanpakken. Het speerpunt van het voorstel is namelijk dat tegen 2027 elke auto uitgerust moet zijn met een elektronische begrenzer die met GPS werkt. Deze zorgt ervoor dat de auto te allen tijde weet hoe hard je mag op de desbetreffende weg en de snelheid wordt beperkt op 10 mijlen per uur boven de geldende maximumsnelheid. Lekker big brother-achtig, dus. Overige veranderingen zijn bijvoorbeeld de verplichtstelling van onderkantbescherming op vrachtwagens, zodat er geen auto’s, fietsers of voetgangers tussen de wielen van trucks kunnen komen. Zebrapaden worden eveneens verbeterd, alsook het verbeteren van stoepen en stoepranden om voetgangers te beschermen.

“Je hoeft niet zo hard”

Een onafhankelijk onderzoek liet blijken dat er een flinke toename is in het aantal verkeersdoden in Californië, helemaal sinds de pandemie. Het gaat om een toename van 22 procent verkeersdoden ten opzichte van drie jaar geleden, met 4.400 slachtoffers vorig jaar in Californië. “Deze alarmerende cijfers vragen om directe actie,” aldus Wiener (nog steeds niet lachen). Hij voegt er de meest anti-petrolhead-zin aan toe die je gaat horen vandaag: “er is geen enkele reden om meer dan 100 mijlen per uur (161 km/u) te rijden.”

Big Brother

We zeiden al: het wordt wel heel big brother-achtig zo, wat dan ook kritiek is die senator Wiener al heeft gehoord en verwerkt. Tegengeluid zegt namelijk dat de overheid zo een te grote vinger in de pap krijgt. Wiener ziet dat anders. “Het is geen te grote invloed van de overheid, bovendien zullen vele mensen het ermee eens zijn en een kleine groep protesteren. Snelheidslimieten zijn er om je aan te houden en snelheid is dodelijk.” Waar we toch even de Clarkson-wijsheid aan willen toevoegen dat vooral het abrupt stoppen het dodelijke gedeelte is.

Wat nu? Welnu, het gaat dus om enkel de staat Californië in de VS, al hebben die wel de hele Amerikaanse auto-industrie in hun zak. De staat is zo belangrijk dat zij echt kunnen afdwingen dat de hele industrie auto’s op een bepaalde manier bouwt. Als elke auto vervolgens de hardware heeft voor een snelheidsbeperking, zouden andere staten of zelfs andere landen het voorbeeld kunnen volgen. Ook gaat het niet direct het volledige effect hebben, aangezien het gaat om elke auto die vanaf 2027 geleverd wordt. Alles vóór 2027 gebouwd heeft de hardware nog niet, dus die eigenaren kunnen nog lekker op volle toeren blazen. Al zijn daar natuurlijk ook oplossingen voor. Ten slotte mag je hopen dat het systeem ook kan registreren dat je op een veilige locatie zoals een circuit bent. De lol van een Porsche 911 GT3 RS is er snel af als de auto bij 130 km/u stopt met accelereren. (via The Drive)

Foto-credit: een Ferrari F12berlinetta in Californië, door @spotcrewda op Autoblog Spots.