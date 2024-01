Man sleept Jaguar voor de rechter om tegenvallende actieradius

Een Nederlander was niet te spreken over de zeer tegenvallende actieradius van zijn Jaguar I-Pace en nam de zaak mee naar de rechter. Hij kreeg gelijk, maar met een kanttekening.

De timing voor de Jaguar I-Pace kon eigenlijk niet beter. Jaguar, een merk dat toch vaak een beetje achter de feiten aan liep, had ineens een elektrische SUV met redelijke actieradius. Deze verscheen nog net in 2018 op de markt, waardoor je hem kon leasen met gunstige bijtelling. Momenteel is de auto wat ingekakt, maar er zijn genoeg exemplaren van de I-Pace verkocht in Nederland. Eentje is echter verkocht aan een klant die er niet zo blij mee was.

I-Pace actieradius valt tegen

De origine van dit verhaal stamt namelijk al sinds de eigenaar van de in 2018 gekochte I-Pace klaar was met de auto na een paar duizend kilometer, we verwachten dus tegen de winter van 2018. De eigenaar vond dat de actieradius namelijk vies tegenviel. Jaguar adverteerde met een WLTP-actieradius van 480 kilometer. Nou is dit sowieso onder ideale omstandigheden gemeten en dan nog wellicht een beetje optimistisch neergezet, maar in de winter ondervond de I-Pace-rijder dat deze actieradius zo rond de 280 km kon komen. Hij eiste aan zijn dealer dat de auto teruggekocht werd, maar de dealer weigerde dat.

Rechter

Dus pakte de man het anders aan: de auto, gekocht voor 89.000 euro, werd doorverkocht voor 65.000 euro. De rest van het geld eiste de man terug via de rechter. Raar maar waar: dat lukte de koper. Er werd namelijk een document gevonden waarin stond dat de actieradius bij slechte weersomstandigheden kan dalen naar 270 tot 390 kilometer en dat klanten hierover geïnformeerd dienen te worden. De Jaguar voldeed dus volgens het gerechtshof niet aan de verwachting en er werd een schadevergoeding van 19.000 euro toegekend aan de man. Daarmee heeft hij nog steeds 5.000 euro verlies gedraaid op de Jag, daar er werd bepaald dat de marktwaarde zo’n 70.000 euro was en de auto voor 65.000 euro verkocht is.

Cassatie

De autodealer vond dit echter niet akkoord. Deze ging dan ook in cassatie bij de Hoge Raad. De procureur-generaal geeft de dealer gelijk en vindt dat het vonnis van de eerdere zaak ongeldig verklaard moet worden. Volgens hem heeft de dealer gehandeld volgens de verwachtingen. Een lage actieradius is namelijk een ongemak, maar niet iets dat de veiligheid van de bestuurder aantast. Ook had de koper zelf zijn verwachtingen kunnen bijstellen. Zo stelt de procureur-generaal dat als de man had gezegd dat 280 kilometer actieradius voor zijn rijgedrag niet genoeg was, de dealer hem beter had kunnen informeren.

Afwijking

De procureur-generaal vindt eveneens dat je niet zomaar kan stellen dat een afwijking ’te groot’ is. Het is een bekend gegeven dat de actieradius van een auto afwijkt bij slechtere (weers)omstandigheden, dat geldt zelfs voor auto’s met een verbrandingsmotor. Toch geeft hij wel toe dat er een grens moet zijn. Voorbeeld: je mag niet een auto met 400 kilometer actieradius in de markt zetten en dan blij zijn als je in slechte omstandigheden een keer 150 kilometer haalt. Volgens de procureur-generaal zou er dus een maximale afwijking vastgesteld moeten worden, zodat auto’s niet zo gigantisch afwijken bij slechte omstandigheden.

Ten slotte zegt de procureur-generaal dat het gelijk geven van de man een precedent stelt voor elke EV-eigenaar die niet blij is met de te behalen actieradius. Om dus te voorkomen dat volgende week half Nederland in de rechtszaal zit, is het advies om de schadevergoeding in te trekken. Daar moeten de rechters nog over beslissen, maar de procureur-generaal zit er juist om de rechters te adviseren en dat advies wordt meestal gevolgd. Kun je dus alsnog fluiten naar je 19.000 euro. (via De Telegraaf)