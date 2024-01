“Polestar moet van de beurs of instorting dreigt”

Oei, het publiek maken van de aandelen van Polestar is volgens een analist niet het beste idee gebleken.

Je automerk naar de beurs brengen kan nog niet zo gek uitpakken. Wij denken dan vrij snel aan Tesla. Polestar ging hetzelfde proberen. Waar het bedrijf eerst volledig in handen was van moederbedrijf Geely, is nu een percentage beschikbaar in aandelen op de beurs.

Aandelen kelderen

Met een lage rente door de recessie, het succes van de Polestar 2 op zak en een firma om ze te ondersteunen, leek het een gouden zet. Maar toen kwam de realiteit. Namelijk dat de Polestar 3 en 4, de grote beloftes na de 2, vertraging op hebben gelopen. Het helpt ook niet mee dat Polestar niet heeft meegedaan aan de prijsdalingen die Tesla en bijvoorbeeld BYD wel hebben geprobeerd door te voeren. Polestar-aandelen zijn daardoor juist met 84 procent gedaald ten opzichte van toen ze net op de markt verschenen. Volgens analist Bernstein kan dit heftige gevolgen hebben.

“Road to nowhere”

Een analist van Bernstein zegt dat Polestar op de beurs op een Road to Nowhere zit. En dan niet het liedje van Talking Heads, maar qua vooruitzicht. Volgens hem is het een verstandig idee om Polestar weer terug te integreren in de Geely Group. Overigens is dat nog steeds grotendeels zo: nog steeds 88 procent van Polestar is in handen van Geely en Volvo en die merken hebben ook 93 procent van het beslisrecht.

De autoverkopen van afgelopen jaar stelden niet zo veel voor, maar CEO Thomas Ingenlath zegt dat je in je achterhoofd moet houden dat het gaat om een waarde van vier miljard dollar. Dat zal, maar er moeten natuurlijk wel auto’s verkocht worden om brood op de plank te krijgen. Ingenlath is niet klein te krijgen: eind 2024 hebben zij weer alles op orde en worden de Polestar 3 en 4 volop verkocht. Laten we het hopen. (via Bloomberg)