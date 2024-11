Californië wil subsidie voor alle EV’s behalve Tesla’s

Jullie krijgen allemaal subsidie… Behalve jij!

Er gaat een (on)frisse nieuwe wind waaien door de VS, nu Donald Trump weer aan de macht is. Trump wil bijvoorbeeld de subsidie op EV’s weer afschaffen, want dat valt natuurlijk onder de noemer klimaatwaanzin. En Elon Musk? Die vindt dat allemaal prima, want Tesla kan veel makkelijker zonder subsidie dan de concurrentie.

De staat Californië heeft echter andere plannen. Zoals bekend is men in deze staat een stukje progressiever dan in de rest van de VS. De Californiërs zijn dan ook helemaal niet blij met Trump. Gouverneur Gavin Newsom wil alsnog EV-subsidies uitdelen als Trump deze stopzet.

Een saillant detail daarbij: Newsom wil Tesla uitsluiten van de subsidie. Dit doet hij wel op een indirecte manier. De subsidie zou namelijk begrensd worden op marktaandeel. En toevallig zou Tesla daardoor buiten de boot vallen.

Elon Musk staat al langer op gespannen voet met de gouverneur van Californië. Uiteraard heeft hij meteen zijn ongezouten mening gegeven op X. Musk noemt de plannen “gestoord”. Hij benoemt daarbij verontwaardigd dat Tesla de enige fabrikant is die EV’s bouwt in Californië.

Hoewel Tesla nog steeds een Giga Factory heeft in Californië, is het hoofdkwartier inmiddels verplaatst naar Texas. Dit omdat Musk het niet eens was met het beleid in Califonië. Vooral de “fascistische” coronamaatregelen (om even zijn eigen woorden te gebruiken) vielen verkeerd bij Elon.

