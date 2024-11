Trump gaat Elon helpen om Robotaxi grootschalig uit te rollen

Elon Musk wil dat de wetgeving versoepeld wordt en daar kan zijn vriend Trump wel een handje bij helpen.

Tijdens de laatste presentatie ontvouwde Elon Musk weer wilde plannen. De volledig zelfrijdende en zelfladende Robotaxi (zónder stuur) zou in 2026 al in productie moeten gaan. Dat klinkt allemaal heel erg optimistisch, ook omdat er nog steeds strikte regelgeving is rondom autonome auto’s.

Gelukkig voor Elon is hij nu dikke matties met de nieuwe president van de Verenigde Staten. De combinatie van (voormalig) linkse held Musk en Trump leek in eerste instantie een beetje onlogisch, maar de beide miljardairs blijken elkaar toch te kunnen helpen.

Zo zou het afschaffen van de EV-subsidie de concurrentiepositie van Tesla kunnen verstevigen. En als het gaat om de Robotaxi kan Trump ook wel een handje helpen. Bloomberg heeft vernomen dat team Trump de regels rondom autonome auto’s wil versoepelen. Waar zou dat idee opeens vandaan komen…?

Nieuwe regelgeving zou het mogelijk moeten maken voor Musk om op grote schaal auto’s zonder stuur te produceren. Er op dit moment al autonome taxi’s rond in Amerikaanse steden, maar dit is nog kleinschalig. Fabrikanten mogen op jaarbasis niet meer dan 2.500 dergelijke auto’s inzetten.

Investeerders had geen al te hoge verwachtingen van de Cybercab, want de koers daalde na de presentatie. Deze nieuwe ontwikkeling valt echter wel in goede aarde, want vandaag steeg het aandeel met 6%. De overwinning van Trump was sowieso goed nieuws voor Tesla-aandeelhouders: het aandeel ging meteen door het dak toen de uitslag bekend werd.

Bron: Bloomberg