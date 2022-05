Camera’s in plaats van buitenspiegels zijn geen succes

Innovaties zijn blijkbaar niet altijd verbeteringen. In elk geval als het aankomt op camera’s die buitenspiegels vervangen.

Verandering is over het algemeen goed. Denk maar zo, als we als mensheid nooit aan het uitvinden waren geslagen, hadden we nu nog in een grot gewoond en hadden we moeder de vrouw met de knots tot de orde geroepen als de mammoet niet op tijd was klaargemaakt.

Zeker op het gebied van mobiliteit zijn innovaties over het algemeen ten goede gekomen aan de rijbeleving van de automobilist. Of in elk geval aan de veiligheid en het comfort, want dat is de laatste 100 jaar een klein tandje beter geworden, sprak ik met gevoel voor understatement.

Maar soms, heel soms lijkt een innovatie op papier een heel goede, maar in de praktijk blijkt het niet zo’n succes. Zoals de camera’s die de buitenspiegels moesten vervangen.

Liever buitenspiegels dan camera’s

In het AD van vandaag staat een flink artikel waarin het mislukken van de achteruitkijkcamera’s wordt omschreven. De voordelen die ze zouden moeten bieden zijn nihil en de nadelen zijn vele malen groter, blijkt daaruit.

Zo dachten we vooraf dat de luchtweerstand van een klein cameraatje op je voorportier een enorme bak aan luchtweerstand zou schelen. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo, de winst die daarop wordt gehaald is minimaal. Alleen bij vrachtwagens scheelt het, omdat die normaal gesproken heel grote spiegels hebben.

Plaatsing beeldschermen niet ideaal

Bovendien is de plaatsing van de schermpjes waarop je de beelden van de camera’s ziet verre van ideaal. Omdat die in de hoek, onder het raam in de deur zitten, blokkeer je die makkelijk met je arm als je aan het rijden bent.

Verder zie je op die schermpjes geen diepte en doen je ogen veel langer over het scherpstellen op een scherm, dan op echte buitenspiegels. Kortom, dit is niet de innovatie die we hoopten en uiteindelijk zijn de ‘ouderwetse’ en analoge buitenspiegels niet te verslaan.

Overigens kun je nog wel steeds auto’s kopen waar de buitenspiegels zijn vervangen door camera’s. De Audi e-Tron is er zo een. Maar als je dit zo allemaal leest kun je die meerprijs van 1434 euro beter in je zak houden.

Kun je tegenwoordig toch al gauw driekwart maand je energierekening voor betalen…