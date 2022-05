Lewis Hamilton voelde zich eenzaam als enige persoon van kleur

Dan kun je nog zoveel wereldtitels hebben en nog veel meer miljoenen; het zegt niets over de mate van eenzaamheid die je ervaart als je als enige een kleurtje hebt. Aldus Lewis Hamilton

Lewis Hamilton laat weer eens van zich horen. Aan de spreekwoordelijke vooravond van de eerste Grand Prix van Miami heeft hij een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC en -je zou bijna zeggen ‘natuurlijk’ – gaat het hierin onder meer over de huidskleur van Lewis.

Hij zegt dat hij zich de afgelopen 29 jaar waarin hij racete veelal eenzaam heeft gevoeld. Hij was namelijk -samen met zijn familie- bijna altijd de enige persoon van kleur die bij een race aanwezig was. En dat was niet alleen in zijn tijd als amateur, maar ook de laatste 16 jaar als professional.

Lewis Hamilton richt stichting op

Lewis wil graag dat dit verandert en heeft daarom ‘The Hamilton Commission’ opgericht. Dat is een instantie die zich bezig gaat houden met het verbeteren voor baankansen in de Britse motorsport voor mensen van kleur. Daar is nog erg veel werk te verzetten, vindt Lewis.

En op zich heeft hij daar wel een punt. Er zijn namelijk zo’n 40.000 mensen binnen de sport aan het werk en slechts 1% van hen is een persoon van kleur. En nou is rekenen niet mijn sterkste punt, maar volgens mij komt dat neer op 400 man… Best weinig inderdaad.

Het geld voor ‘The Hamilton Commission’ komt uit de zak van Lewis zelf. Hij trekt niet alleen graag de portemonnee als hij -tevergeefs- een voetbalclub wil kopen, maar ook voor het goede doel.

Je kunt vinden wat je wil van Lewis, maar feit is dat dit onderwerp hem blijkbaar zeer aan het hart gaat. En in plaats van enkel te klagen op de sociale media, dóét hij er ook echt iets aan. En dat valt alleen maar te prijzen, of je nou fan van zijn racekunsten bent of niet.

Het hele interview -via Sky Sports- kun je hieronder bekijken.