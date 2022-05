Wonen in een Aston Martin showroom? Dat kan!

Wonen in een Aston Martin showroom behoort tot de mogelijkheden.

Sommige mensen zijn zó gek op en bepaald merk, dat ze die liefde graag willen uitdragen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een mooie tattoo nemen van een steigerend paard, of je geeft je kind de uiterst chique naam Bentley. Kan allemaal natuurlijk.

Maar je kunt het ook grootster aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld gaan wonen in de showroom van je favoriete merk. Precies zoals een meneer (m/v/x) uit het Zuid-Hollandse Gorinchem heeft gedaan. Jij kunt deze showroom nu kopen en helemaal mooi, je krijgt er gratis een vrijstaande villa bij. Al is een villa natuurlijk altijd vrijstaand, maar dat geheel terzijde.

Aston Martin showroom

Misschien is het handig om het verhaal even wat duidelijker te vertellen. Je kunt namelijk niet écht een Aston Martin showroom bemachtigen, maar wel een huis waar de huidige eigenaar zijn eigen Aston Martin showroom in heeft gebouwd. Compleet met mooi logo aan de muur en dikke DB11 op de vloer.

De beste man (m/v/x) die het huis nu (nog) in zijn bezit heeft, is blijkbaar een groot fan van Aston Martin en wilde de showroom-ervaring graag mee naar huis nemen. Ik bedoel, van Gorinchem naar Kroymans in Hilversum rijden is ook zo’n gedoe. Dan is het toch fijner om die beleving thuis mee te maken. Heb je ook geen hijgerige verkopers in je nek. Alleen heb je géén gratis koffie. Dat dan weer niet.

2 miljoen voor je eigen showroom

Zoals hierboven al stond geschreven, bij die showroom krijg je ook een mooi herenhuis, compleet ingericht naar de wensen van de moderne mensch. Geloof je ons niet? Lees dan maar wat de makelaar over dit object schrijft. Dan ben je meteen verkocht.

De hoogwaardige afwerking en de unieke neoclassicistische architectuur geven dit object een filmische persoonlijkheid. Aldus de makelaar. En die kan het weten.

Maar goed, je krijgt naast die Aston Martin showroom ook een huis van 534 m2, voorzien van alle luxe die je wil. Voor al dit moois betaal je 2 miljoen. Daar zitten alleen 2 minpuntjes aan. Voor dat geld verwacht je minstens dat je de Aston Martin van de foto’s erbij krijgt, maar dat is niet het geval.

Het volgende minpuntje is dat je in een plaats woont die je schrijft als Gorinchem, maar uitspreekt als Gorkum. Is geen dealbreaker, maar gek is het wel…

Via het episch geweldige prachtblad Quote