Canada wil ook autofabrikant worden en maakt een dikke rallybak

En ook een rijdende huiskamer op wielen, maar daar hoeven we het niet over te hebben.

Nee, je bent niet de enige die zich nu afvraagt welk automerk er uit Canada komt. Wij konden er ook geen bedenken, al stelt Wikipedia dat er ooit auto’s van Bricklin en McLaughlin gemaakt werden. De nadruk ligt op de verleden tijd, want tegenwoordig worden er alleen auto’s van andere merken gemaakt. En daar moet nu eindelijk eens verandering in komen, want Canada kan het zeker en Maple Majestic kunnen we niet serieus nemen.

Alles komt uit de 3D-printer

Dat bewijzen de twee conceptmodellen die het Canadese Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) presenteert onder de noemer ‘Project Arrow’. De Vector en Borealis moeten tonen dat Canada een serieuze speler is op het gebied van autoproductie en dat het zelfs de beschikking heeft over vooruitstrevende productietechnieken.

Beide automodellen zijn namelijk niet alleen volledig elektrisch aangedreven, maar ook nog eens opgetrokken uit 3D-geprinte onderdelen. Daaronder valt ook het chassis dat uit een mix van polymeren en aluminium bestaat, om aan te geven dat alleen aluminium heel erg ouderwets is.

Sturen is optioneel

De Vector is een op rally geïnspireerde ‘hot hatch’ met een, laten we zeggen, uiterst on-Canadees uiterlijk. Het kleine wagentje krijgt 650 volledig elektrische paardenkrachten mee en kan tot 550 kilometer op een volle lading afleggen. Daarbij zou je denken dat alle focus ligt op rijplezier, maar daar denken de passieve Canadezen anders over. De auto heeft autonome functies tot niveau 3, wat inhoudt dat tijdens specifieke omstandigheden de handen van het stuur en de ogen van de weg mogen.

Veel minder interessant en nog veel concepteriger dan de Vector is de Borealis. Een soort huiskamer op wielen, zonder stuur, want deze rijdt zichzelf. Tenminste, op papier, want dit is de visie die de APMA heeft voor de volledig autonome toekomst die er voorlopig nog niet is. Kortom: leuk om naar te kijken, maar meer ook niet.