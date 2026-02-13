Mercedes lanceert 7 (!) nieuwe modellen in de komende 3 maanden

Wat heeft Mercedes allemaal voor ons in petto?

De grote onthullingen van Mercedes volgen elkaar in een rap tempo op. Eerst was daar de gloednieuwe CLA, gevolgd door de GLC en GLB. Vorige maand lanceerde Mercedes de vernieuwde S-Klasse. En dit is nog maar het begin. Maak je borst maar nat voor nóg meer Mercedes-nieuws in de komende tijd.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers gisteren blikte Mercedes alvast vooruit op het jaar. Ze kondigen maar liefst zeven onthullingen aan voor de komende drie maanden. Zes daarvan zien we al onder een doek staan op het bovenstaande plaatje.

We kunnen al voor een groot deel verklappen welke auto’s er onder het doek schuilgaan. Laten we met de makkelijkste beginnen: de auto linksachter is duidelijk een busje. Dat moet de nieuwe VLE zijn, een überluxe elektrische bus op het nieuwe VAN.EA-platform. Mercedes trekt op 10 maart het doek van de VLE.

Rechts in beeld zien we juist een auto met een hele lage neus. Dat is de nieuwe AMG GT waar we al maanden mee doodgegooid worden. Met de Concept AMG GT XX kregen we al een voorproefje te zien. De onthulling van deze auto is nu heel dichtbij.

Verder zien we linksvoor een limousine. Dit is hoogstwaarschijnlijk de vernieuwde Maybach S-Klasse. Een auto waarvan je wist dat ‘ie ging komen. Daarnaast zien we nog een sedan. Dit is waarschijnlijk de langverwachte elektrische C-Klasse.

Voor de SUV-liefhebbers staat er ook nog facelifts voor de GLE en GLS op de planning. Het lijk erop dat we die op de achterste rij zien, met links de GLE Coupé. Deze auto’s krijgen hoogstwaarschijnlijk het nieuwe familiegezicht, met het zwarte masker rondom de grille.

Let wel: dit is alleen nog maar het nieuws van de komende drie maanden. Er zijn ook nog een nieuwe Mercedes GLA, een G-Klasse Cabrio, een CLE Mythos en meer op komst. Ze zitten in ieder geval niet stil bij Mercedes, terwijl Audi vooral modellen aan het schrappen is.