Deze domme fout met vignet maakt wintersport nog duurder

Vignet en milieustickers voor de wintersport; hoe werkt dat ook alweer?

De voorjaarsvakanties beginnen bijna weer en dat betekent maar één ding: wintersport. De ANWB kondigde al aan dat de wegen weer vol zullen lopen met wintersportreizigers en waarschuwt voor extra drukte op de toegangswegen naar de wintersportgebieden in Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk.

Natuurlijk weet jij, als autoliefhebber, dat je in een paar van deze landen een vignet nodig hebt om daar überhaupt in de file te mogen staan. Toch vergeten te regelen? Dan moet je opletten, want bij het aanschaffen van zo’n vignet zit vaak een wachttijd die roet in het eten kan gooien, of je een boete van 120 euro kan opleveren.

De truc met het vignet voor de wintersport

Mocht je er net achterkomen dat je tolvignet verlopen is terwijl je morgen in de auto stapt, is het goed om te weten dat je dan geen 2-maandenvignet via de officiële Oostenrijkse wegbeheerder moet kopen. Die is namelijk pas na 18 dagen geldig. Dit vanwege het feit dat consumenten door Europese regelgeving altijd 14 dagen bedenktijd hebben. Daar komen nog eens drie dagen verwerkingstijd bij.

Gelukkig is er een alternatief: koop een 10-dagen vignet. Die is na aankoop direct geldig. Ga je langer dan 10 dagen? Schaf dan dezelfde nogmaals aan vanaf de einddatum van de eerste.

Voor het gemak geven we je ook nog even een overzicht van de wintersportlanden die een vignet vereisen: