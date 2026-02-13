S-Klasse heeft een concurrent minder: Audi A8 niet meer te krijgen

Het is einde verhaal voor de Audi A8.

Een aantal jaar geleden kon je in het F-segment nog kiezen uit de Mercedes S-Klasse, de BMW 7 Serie, de Audi A8, de Lexus LS en de Jaguar XJ. Daar is anno 2026 echter weinig meer van over. De Lexus en de Jaguar waren al van het toneel verdwenen, maar nu is ook de Audi A8 niet meer te bestellen.

Sinds 1994

Dat is toch wel een dingetje. De Lexus en de Jag zijn altijd de underdog gebleven, maar de A8 was een serieuze rivaal voor de S-Klasse en de 7 Serie. Audi is al sinds 1988 actief in dit segment. Eerst met de V8 en vanaf 1994 met de A8.

Nu is na 42 jaar dan toch het doek gevallen voor de Audi A8. In Nederland althans. Het viel ons op dat de A8 niet meer in de configurator stond en Audi bevestigt nu dat de auto inderdaad niet meer geleverd wordt in Nederland.

Uitgefaseerd

Elders – in Duitsland bijvoorbeeld – is de Audi A8 nog wel te krijgen, maar ook daar zijn de dagen van de topsedan geteld. Audi laat weten dat de A8 dit jaar wordt uitgefaseerd. Audi Nederland gaat daar niet op wachten en zet er nu al een punt achter. En dan ook écht, niet op de Flitsmeister-manier.

De A8 was in Nederland nog maar in twee uitvoeringen verkrijgbaar: de standaard A8 60 TFSI met V6 en de S8 met V8. Vorig jaar werden er welgeteld 18 stuks verkocht in Nederland. Dat lag echt aan Audi: van de S-Klasse werden nog 110 exemplaren verkocht en van de 7 Serie (inclusief i7) 184. Dus het is niet gek dat Audi er een punt achter zet.

Opvolger?

Dan rest nog de vraag: komt er een opvolger? Daar zijn ze zelf ook nog niet helemaal uit in Ingolstadt. In een statement aan Autoblog laat Audi weten dat ze nog aan het nadenken zijn wanneer ze een opvolger willen lanceren. En welke aandrijflijn de juiste is. Het lijkt erop dat ze nog in dubio zitten over een elektrische A8.

Het is in ieder geval duidelijk dat er geen opvolger paraat staat. Áls er een nieuwe A8 komt gaat dat nog een paar jaar duren. Dus de S-Klasse en de 7 Serie hebben voorlopig het rijk alleen.