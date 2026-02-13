Het einde van grote schermen is nu echt nabij, want China grijpt in

Het wordt nog beter: knoppen worden wettelijk verplicht.

De wereld wordt met de dag gekker. Het land waarin ongecontroleerde innovatie ten koste van alles ging, ziet nu als een van de weinigen in dat het ook te ver kan gaan. China herkent dat niet alle nieuwigheden een verbetering zijn en grijpt in. Het eerste wat het land aanpakt: de elektrische, verzonken handgrepen. Deze blijken te onveilig en te foutgevoelig, dus mogen ze niet meer. Ze zijn vanaf 2027 verboden. Gewoon weer terug naar de mechanische greep die perfect, en belangrijker nog, altijd werkt.

China wil meer knoppen

Volgende punt van aandacht: grote touchscreens. Het idee is in de basis prima, want goed kunnen zien waar je naartoe moet navigeren is handig. Ook is het fijn om een overzicht te hebben van alle instellingen van de auto. Maar fabrikanten schoten door en bedachten dat het ook slim was om essentiële (veiligheids)functies te verbergen in menu’s op het touchscreen. En dat moet volgens het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie maar eens afgelopen zijn.

De overheidsinstantie heeft een voorstel ingediend waarin staat omschreven dat belangrijke en veelgebruikte functies, waaronder dus ook dingen die impact hebben op de veiligheid, niet meer via een touchscreen, maar via fysieke knoppen bereikbaar moeten zijn.

Het grappige is dat de instantie al voorziet dat fabrikanten de kantjes er vanaf zullen gaan lopen met het plaatsen van minuscule knopjes op onzichtbare plaatsen om aan de eis te voldoen. Daarom staat er in een voorstel ook dat de vereiste knoppen minimaal 10mm x 10mm en goed zichtbaar moeten zijn. Links achter het stuur onder het dashboard verbergen zit er dus niet in.

Het voorstel is in ieder geval een stuk strenger dan de suggesties die Euro NCAP eerder invoerde. Hierin staat ruwweg hetzelfde, maar wordt dit alleen meegenomen in de uiteindelijke veiligheidsscore. Met andere woorden: geen knoppen, geen vijf sterren.

Autonoom rijden moet ook veiliger

Dan zijn we er nog niet, want het Ministerie is ook goed op de hoogte van de onveilige situaties die autonoom rijdende auto’s kunnen veroorzaken. Daarom stelt het voor om ook hier wat hardere veiligheidseisen aan te stellen. Zo moeten autofabrikanten die dit soort systemen in gebruik willen nemen of willen testen eerst aantonen dat het vanaf een autonoom niveau 3 al als een weldenkend mens kan autorijden.

Ook moet er onder de voorgestelde regels worden aangetoond dat autonome auto’s in geval van nood veilig tot stilstand kunnen komen. Als een bestuurder om de een of andere reden allerlei waarschuwingen negeert of niet ingrijpt op gevaarlijke situaties, moet de auto de controle overnemen.

Wanneer en of het voorstel aangenomen wordt en wanneer deze als wet in zouden gaan, is nog onduidelijk. Tot 14 april kan het publiek er in ieder geval op schieten.