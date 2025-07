Ford maakt nóg een iconische auto elektrisch

Maar dat is helemaal niet zo erg.

Ford heeft er een handje van om iconische namen op EV’s te plakken. Dat deden ze natuurlijk met de Mustang Mach-e, en meer recent met de Capri en de Explorer. Nu zien we wederom een bekende naam verschijnen op een elektrische Ford.

Ford lanceert namelijk een elektrische Bronco. Dit is niet gewoon een Bronco waar een elektrische aandrijflijn ingebouwd is. Het is echt een nieuw model, met de looks van een Bronco. De auto wordt gebouwd door een joint-venture van Ford en Jiangling Motors, dus dan weet je ook meteen voor welke markt deze Bronco bedoeld is.

De elektrische Bronco is in ieder geval minder controversieel dan de Mustang Mach-e, want het is niet opeens een totaal andere auto. En deze Bronco is niet bedoeld als vervanger van de echte Bronco. Dus je kan er weinig van zeggen.

De Bronco New Energy, zoals de auto officieel heet, is voorzien van een serieuze accu, met een capaciteit van 105,4 kWh. Daarmee heeft de auto een range van 650 kilometer. Voor zo’n grote accu valt dat een beetje tegen, zeker als je bedenkt dat de Chinese CLTC-cijfers rooskleuriger zijn dan de WLTP.

Zo’n Bronco heeft natuurlijk de aerodynamica van een baksteen, dus dat helpt niet mee. Bovendien is dit een kolos van meer dan 5 meter lang, met een gewicht van 2.600 kg. Dat zijn niet de ingrediënten voor een hele efficiënte auto.

Naast de volledig elektrische versie is er ook nog een variant met range extender. Deze categorie auto’s is helemaal hot in China. De REEV heeft een 1,5 liter benzinemotor en een 43,7 kWh accu. Daarmee heb je 220 kilometer elektrische range en 1.220 km range in totaal.

Het interieur laat Ford nog niet zien, maar we verwachten een gigantisch scherm op het dashboard. Deze auto is ten slotte bedoeld voor China. De elektrische Bronco is ook voorzien van LiDaR en meer dan 30 sensoren en camera’s.

Is het jammer dat deze auto niet naar Europa komt? Eigenlijk niet, want met zijn lengte van 5 meter is deze auto echt lomp groot. Nu heeft de Kia EV9 vergelijkbare afmetingen, maar dat is ook geen enorme hit. Het idee van EV met de looks van een Bronco is echter best leuk. Misschien kan Ford een elektrische Bronco Sport maken, die een maatje kleiner is?