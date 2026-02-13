Video: LaFerrari aan diggelen na crash

Oei, een Ferrari LaFerrari is onlangs gecrasht.
De crash gebeurde in China. Er is zowel schade aan de voorzijde als de achterzijde van de hypercar.
Bekijk ook deze video: Altijd goed voor je uit kijken!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
rwdftw zegt
Als Mat Armstrong klaar is met de Bugatti wordt dit wel wat voor hem.
bassrt zegt
Tavaris zoekt nog een LaFerrari naast zijn P1 en 918 spyder….