Dat is de vraag van vandaag.

Het lijkt overdreven, maar Duitse onderzoekers besloten het toch te testen. Zijn elektrische auto’s levensgevaarlijk of niet? EV’s zijn namelijk doordrenkt van hoogspanning, magnetische velden en digitale systemen. We zitten er uren per dag in, vaak met een telefoon op de oplader en een batterij onder de vloer. De vraag wat alle vrijkomende straling met ons doet, is dus niet zo vreemd.

Om dat te achterhalen, werden veertien verschillende auto’s onderzocht: volledig elektrische, hybrides en conventionele benzinemodellen. In totaal voerden de onderzoekers bijna een miljoen metingen uit op allerlei plekken in en rondom de voertuigen. Daarbij keken ze naar de sterkte van elektromagnetische velden bij onder meer de voeten, stoelen en het dashboard.

Elektrische auto’s zijn levensgevaarlijk?

De metingen lieten zien dat de magnetische veldsterkte in de meeste auto’s tijdens normaal rijden lag tussen ongeveer 5 en 20 microtesla. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij sterk accelereren of regeneratief remmen, werden kortstondige pieken gemeten van rond de 100 microtesla. Ter vergelijking: de internationaal aanvaarde veiligheidslimiet voor langdurige blootstelling ligt bij 200 microtesla.

Opvallend was dat de waarden niet uitsluitend afhankelijk waren van het type aandrijving, maar vooral van de constructie van de auto. Zo zorgden de plaatsing van de hoogspanningskabels en de afstand tussen accu en inzittenden voor duidelijke verschillen per model.

Bij elektrische auto’s kwamen de hoogste waarden doorgaans voor bij de voeten van bestuurder en passagier, terwijl bij conventionele auto’s juist de omgeving van het dashboard iets hoger scoorde.

Ook bij langdurig gebruik, verschillende snelheden en diverse testcondities bleven de waarden stabiel en ruim binnen de internationale normen. Zelfs bij piekbelastingen kwamen de niveaus niet in de buurt van wat als risicovol wordt beschouwd. Ook mensen met pacemakers of andere medische implantaten lopen volgens de onderzoekers geen extra gevaar.

De verschillen tussen de modellen bleken vooral te maken te hebben met de manier waarop fabrikanten componenten plaatsen en afschermen. Zo kan de locatie van de accu of de elektromotor al bepalen hoeveel straling op bepaalde plekken wordt gemeten.

Maar goed, elektrische auto’s zijn dus niet levensgevaarlijk. Als het op straling aankomt tenminste. Hebben we die vraag ook weer beantwoord.