Officieel: dít is de nieuwe Audi S3 met 310 pk!

De nieuwe Audi S3 is er eindelijk en staat heel erg snel bij de dealer.

De Audi S3 een van de grondleggers van zijn genre. De eerste generatie verscheen al in 1999 en de compacte docht rappe Audi pakte de dingen net even wat anders aan.

Dankzij het hoge vermogen, de stevige prijs en de rally-heriatage zou je kunnen denken dat Audi een soort Delta Integrale opvolger had gebouwd, maar dat bleek een hoopvolle gedachte. De Audi S3 combineerde subtiel-dikke looks met veel power, veel grip en veel luxe.

Nieuwe Audi S3

Nu is er een nieuwe Audi S3. We zijn inmiddels aanbeland op de vierde generatie. Je zou kunnen zeggen dat het een zwaar gefacelifte S3 is, want het MQB-platform van zijn voorganger bleef grotendeels ongewijzigd, net als de aandrijflijn die in basis identiek is. Wel zijn het koetswerk en het interieur helemaal nieuw. Het is een gevalletje tafellaken en servet, eigenlijk.

Unieke grille

De nieuwe Audi S3 kun je herkennen aan de unieke grille met ruitenpatroon, extra grote luchtinlaten en buitenspiegels die nu niet van aluminium zijn, maar uitgevoerd zijn in ‘aluminiumlook’. Achter kun je de S3 eenvoudig spotten dankzij de twee dubbele eindpijpen links en rechts. Zo subtiel als vroeger is de S3 niet meer, maar het geheel smoelt lekker dik.

Twee smaakjes

Er zijn twee smaakjes van de S3: een vijfdeurs hatchback (Sportback) en vierdeurs sedan (limousine). De S3 Sportback die je zit op de foto’s is ‘Python geel’, de Limousine is ‘Tango Rood’ Het verschil zit ‘m uiteraard in de achterzijde. De Limousine heeft een bagageruimte van 370 liter, bij de Sportback is dit 325 liter, maar je kan natuurlijk de banken neerklappen om 1.145 liter te creëren.

EA888

De sterkste Audi A3 heeft 150 pk, net als de sterkste Audi A3 in 1998. De nieuwe A3 slaat een behoorlijk gat. De nieuwe Audi S3 heeft een EA888 motor in het vooronder, de 2.0 TFSI viercilinder met turbo, vier kleppen per cilinder, intercooler en directe injectie. Ook heeft de motor AVS, wat staat voor Audi Valve Lift System. Met dit systeem kunnen de inlaatkleppen verder open gaan als de situatie daarom vraagt. Het maximum vermogen bedraag 310 pk terwijl het maximum draaimoment 400 Nm bedraagt.

Static photo Color: tango red

S Tronic

De krachten worden via een zeventraps S tronic automaat met dubbele koppeling over gebracht naar de wielen. In normale omstandigheden zal dit alleen de voorwielen zijn, maar als de omstandigheden erom vragen kunnen de achterwielen ook meedoen. Wat buiten kuif staat, is hoe snel de S3 van zijn plek gaat: van 0-100 km/u duurt slechts 4,8 seconden voor zowel de sedan als hatchback. De topsnelheid van beide S3’s is begrensd op 250 km/u, uiteraard.

Dynamic photo Color: tango red

S Sportonderstel

Om te zorgen dat de nieuwe S3 beter de hoek om gaat, is de compacte sport-Audi voorzien van een 15 mm verlaagd onderstel. Optioneel is het S Sportonderstel leverbaar met adaptieve dempers. Jammer dat het optioneel is, want je zou verwachten op een ‘S’-model dat je een ‘S’-onderstel krijgt. Op een Pizza Quattro Stagioni wil je ook niet bijbetalen voor de champignons. De Audi S3 staat standaard op 18 inch wielen, 19 inch is optioneel leverbaar. Voorheen was 19 inch alleen mogelijk met de adaptieve dempers: grote kans dat dat nog steeds het geval is.

Optioneel

Ook in het interieur is er voornamelijk heel erg veel optioneel leverbaar, zoals een Virtual Cockpit, Ambient Lighting-pakket, stembediening, Touch Display en dergelijke vergen allemaal een investering. Aan de andere kant: als je gewoon een rappe Audi wenst zonder allerlei gadgets die je toch niet gaat gebruiken, is het wel lekker dat je het niet hoeft te hebben.

De nieuwe Audi S3’s staan vanaf oktober 2020 in de Audi showrooms. Tegen die tijd worden de prijzen ook bekend gemaakt.